Раскрыта дата презентации iPhone Fold и iPhone 18

В преддверии анонса линейки смартфонов iPhone 18 в Сети появляется всё больше утечек, сегодня профильное издание Bloomberg раскрыло вероятную дату осенней презентации Apple.

По словам источника, Apple вошла в активную стадию подготовки к грядущему мероприятию и проводит лотерею среди своих сотрудников из розничных магазинов в США, которые смогут поехать в Калифорнию, чтобы помочь в организации премьеры новых моделей iPhone.

В корпоративном письме для сотрудников говорится, что презентация состоится в первой половине сентября, но заинтересованные должны подать заявку до 8 августа, а 17 августа компания уведомит отобранных кандидатов.

Apple обычно проводит свою ежегодную презентацию iPhone во второй неделе сентября. В этом году 7 сентября в США будут отмечать «День труда», поэтому, по мнению Bloomberg, более вероятная дата проведения мероприятия — 9 сентября, чтобы у сотрудников был временной промежуток для путешествий по городу в рабочий день, который Apple исторически предоставляла участникам перед презентацией.

Если информация подтвердится, то предварительные заказы на новые модели iPhone могут открыться уже в пятницу 11 сентября, а старт продаж состояться через неделю.