Стало известно, сколько будет стоить GTA VI в России

Пресс-служба «М.Видео» сообщила The GEEK предварительную российскую цену коробочного издания Grand Theft Auto VI. Предзаказ планируют открыть в начале июля.

Компания рассчитывает получить первую партию игры к мировому старту продаж, но предупреждает, что квота первой волны будет ограничена. Покупателям, которые успеют оформить предзаказ, обещают лимитированный тематический сувенир по мотивам серии.

Версия для PlayStation 5 будет стоить 9 999 рублей. Такой ценник делает коробочное издание GTA VI одним из самых дорогих релизов для консолей в российской рознице.

При этом речь пока идёт о предварительной стоимости, а окончательные условия продаж компания обещает раскрыть ближе к старту предзаказов.

В «М.Видео» ожидают высокий спрос на GTA VI. По данным компании, с момента выхода GTA V на PlayStation 3 и Xbox 360 в её магазинах и онлайн-каналах было продано более 500 тысяч копий игры на всех платформах. Версия для PlayStation 4 разошлась тиражом более 200 тысяч экземпляров, а издание для PlayStation 5 до сих пор регулярно входит в число самых продаваемых дисков.