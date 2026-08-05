«Алиса Про» научилась писать формулы: вышло крупное обновление сервисов «Яндекс 360»

«Яндекс 360» представил июльское обновление сервисов для командной работы. Одним из главных изменений стало расширение возможностей «Алисы Про» в «Таблицах».

ИИ-помощник теперь точнее подбирает формулы, применяет их сразу к выбранным ячейкам, обрабатывает несколько строк и столбцов одновременно, а также автоматически пересчитывает результаты после изменения исходных данных.

В «Телемосте» и «Мессенджере» расширили инструменты для создания ботов. Они получили поддержку редактирования и закрепления сообщений, кнопок быстрого ответа, стикеров, форматирования текста и отправки сообщений без уведомлений. Через API разработчики также смогут получать списки чатов и участников.

Один файл теперь можно отправлять сразу в несколько чатов без повторной загрузки. Максимальный размер вложения увеличили с 20 до 51 МБ.

В приложениях для iPhone и iPad появилась демонстрация экрана во время видеовстреч. На Android участники звонков смогут разворачивать видео собеседника или собственное изображение на весь экран.

«Календарь» научился сохранять отклоненные встречи в зачеркнутом виде. В «Вики» добавили цветовое выделение ячеек, строк и столбцов, а также возможность создавать задачи в «Трекере» прямо из выделенного фрагмента текста.

Для администраторов появился публичный API управления офисами и переговорными комнатами, а также групповые политики для централизованной настройки доступа сотрудников и рабочих групп.