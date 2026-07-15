Экс-продюсер GTA V объяснил задержку GTA VI на ПК

Rockstar Games до сих пор официально не анонсировала GTA VI для ПК, хотя релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится уже 19 ноября. Бывший продюсер студии Джон Риччио объяснил, почему компания традиционно сначала выпускает свои крупные проекты на консолях.

В интервью Kiwi Talkz Риччио рассказал, что Rockstar никогда не игнорировала ПК как платформу. По его словам, студия предпочитает сначала создавать игру с учётом ограничений консолей, а затем переносить её на более производительное железо.

«Всегда лучше начинать с ограничениями. Ужиматься намного сложнее, чем расширяться».

В качестве примера он привёл первую Red Dead Redemption. По словам Риччио, прототип ПК-версии существовал ещё на ранних этапах разработки, однако команда решила сосредоточиться на создании GTA V вместо того, чтобы тратить ресурсы на портирование.

«Дело не в том, что нам плевать на ПК. Вопрос в том, стоит ли тратить время на порт для ПК, если лучше работать над GTA V».

Схожую позицию ранее озвучивал и генеральный директор Take-Two Штраус Зельник. Он заявлял, что выбор стартовых платформ определяется тем, где находится основная аудитория игры.

При этом слова бывшего сотрудника не означают, что ПК-версия GTA VI уже находится в разработке или выйдет в определённые сроки. Rockstar по-прежнему официально подтвердила релиз только для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Если компания сохранит привычную стратегию, пользователям ПК, вероятно, придётся ждать ещё как минимум несколько месяцев после консольного запуска.