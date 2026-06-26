Владельцы PS5 и Xbox с дисководом могут остаться без диска GTA VI

Rockstar Games не планирует выпускать полноценные дисковые версии Grand Theft Auto VI. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

По данным издания, GTA VI не получит физический диск ни на старте продаж, ни после релиза. Коробочные версии игры, если они появятся в рознице, будут содержать код для цифровой загрузки.

Ранее в сети появлялись слухи, что полноценное дисковое издание GTA VI может выйти в декабре — спустя несколько недель после релиза. Источник THR утверждает, что такие планы в Rockstar сейчас не рассматриваются.

Это важный момент для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X с дисководом. Формально коробочная версия GTA VI может существовать, но без диска она не будет полноценным физическим носителем: игру нельзя будет перепродать, передать другому пользователю или установить без привязки к цифровой учётной записи.

Отказ от дисков также может ударить по коллекционерам и магазинам, которые делают ставку на физические копии игр. Некоторые зарубежные ритейлеры уже начали отказываться от продажи коробочных версий GTA VI без диска.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзаказы игры уже стартовали.