HUAWEI представила MateBook Pro S: самый легкий 14-дюймовый ноутбук в мире весом 798 граммов
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HUAWEI представила MateBook Pro S: самый легкий 14-дюймовый ноутбук в мире весом 798 граммов

OLED-дисплей, процессор Kirin XE90, HarmonyOS 6.1 и функция ограничения углов обзора экрана.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:42
HUAWEI представила MateBook Pro S: самый легкий 14-дюймовый ноутбук в мире весом 798 граммов

HUAWEI анонсировала ноутбук MateBook Pro S, главной особенностью которого стал сверхлегкий корпус. Устройство весит всего 798 граммов благодаря использованию магниево-литиевого сплава. По заявлению компании, это самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук с металлическим корпусом.

Новинка оснащена 14,2-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с соотношением сторон 3:2, разрешением 3120 × 2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит.

В основе ноутбука лежит девятиядерный процессор Kirin XE90 с графикой Maleoon 935. Покупателям доступны версии с 16, 24 или 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 512 ГБ либо 1 ТБ.

Одной из новых функций стала технология Privacy Display. Она позволяет уменьшать углы обзора экрана, чтобы окружающие не могли увидеть отображаемую информацию. Аналогичные решения уже встречаются в некоторых современных устройствах.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 54 Вт·ч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт. По данным HUAWEI, ноутбук способен воспроизводить видео до 18 часов без подзарядки.

Среди других особенностей заявлены Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, два порта USB-C, четыре динамика, шесть микрофонов и операционная система HarmonyOS 6.1.

HUAWEI MateBook Pro S уже поступил в продажу в Китае. Базовая версия с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти оценена в 8000 юаней, что составляет около 96 тысяч рублей. Ноутбук доступен в черном, сером, песочном, золотистом и лиловом цветах.

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