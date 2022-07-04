Мошенники пошли на Wildberries

Мошенники оригинальным способом решили заработать на официальном сайте Wildberries. Они каким-то чудом проходят модерацию на площадке, ставят низкие ценники и помещают на изображениях товара следующее сообщение:

«Для получения скидки напишите на номер в вотсап. Распродаём остатки».

или

«Для заказа писать на номер вотсапа».

Например, можно было найти телевизор Xiaomi на 55″ всего за 25 тысяч рублей. Представьте, 55-дюймовый телевизор с поддержкой 4К и HDR всего за 25 тысяч рублей. Можно сказать, что отдают даром. Хотя его настоящая стоимость начинается от 43 тысяч рублей. Снова развод и теперь на Wildberries.

Если еще поискать на Wildberries, то можно найти iPhone 11 за 32 тысячи рублей.

Любого покупателя на Wildberries должна удивить надпись, что для заказа или получения скидки нужно написать на какой-то номер в WhatsApp, а не оформить его напрямую через площадку. Даже если сделать такой заказ через площадку, то его отменят.

Если попасться на удочку и написать на номер в WhatsApp, то вас попросят адрес для заказа и ФИО. После всего этого пришлют ссылку с поддельной страницей на оплату. Естественно, при вводе карты вы не получите никакого товара, деньги спишут, а сам любезный собеседник исчезнет и перестанет отвечать в WhatsApp.

Забавно, но в этом доме нет пункта выдачи Wildberries и в помине.

На момент написания данного текста поддержка Wildberries никак не отреагировала на подозрительного продавца. Вместо этого происходит медлительный ответ на тикет с просьбой уточнить мой контактный номер. Работа на высоте.

Каким образом Wildberries пропускает мошенников на площадку и тем более такие изображения, остаётся только гадать.

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