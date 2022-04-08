Как разводят на Авито в оффлайне при помощи фейковых чеков СберБанка

Каждый день через Авито тысячи людей продают какие-либо вещи и даже сейчас, когда вы читаете данный текст. Но никто не застрахован от так называемого «скама» и даже опытные продавцы с огромным опытом, могут оступиться. Первая публикация про Авито и схемы развода уже выходила, поэтому с ней можете ознакомиться по ссылке.

Сегодня расскажу ещё одну историю, которую я испытал на личном опыте.

Обычный день, обычные сообщения пишут люди в мессенджер Авито. Некий парень по имени Виктор начинает задавать вопросы про товар. Ничего особенного, сомнений никаких — обычный покупатель.

На следующий день он снова пишет и предлагает встретиться. В день встречи он снова мне пишет и мы договариваемся о встрече. С момента первого сообщения прошло 2 дня.

Со стороны обычный профиль, номер телефона подтвержден. Есть покупки с Авито Доставкой.

Встреча произошла в торговом центре, подходит парень лет 25 в руках держит кошачий корм, нормально одет и никаких подозрений не вызывает. Спрашивает про товар, интересуется где для него докупить аксессуары и начинает торговаться, не проблема, немного уступаю в цене.

И тут начинается развод:

— Можно переводом на СберБанк? – спрашивает у меня.

— Да, конечно. — диктую ему номер телефона, ничего необычного.

— Произносит мои имя и отчество. — следом продолжает что-то набирать в телефоне.

— Ушло! – Показывает зеленый экран СберБанка о переводе, благодарит и начинает прощаться.

На весь процесс перевода ушло меньше минуты. Как это обычно бывает, перевод заходит моментально и в редких случаях до 5 минут. Обычное дело, прощаемся и иду по своим делам. Решил заглянуть в Сбер и убедиться, что деньги зашли. И что вы думаете? Их просто нет.

Начинаю списывать на проблему в самом Сбере и решаю написать «покупателю». В профиле у него нет номера телефона, а сам он предпочитает вести общение через Авито. Мою просьбу прислать чек об успешной операции – он игнорит. Зашел, прочитал и вышел. В итоге у него бесплатно оказалась моя вещь, а у меня ничего.

Служба поддержки Авито

Что бы не говорили представители Авито о своей работе по борьбе со скамерами, поддержка мне мало чем помогла. Всех скамеров не победить, а особенно если они в оффлайне.

Проверить профиль «Виктора» на другие подобные сообщения и сомнительные операции они отказываются, а просто ссылаются, что он ничего не нарушил и рекомендуют идти в полицию. Стоимость товара составляет 7 тысяч рублей и полиция навряд ли будет что-то делать, разве только примут заявление и на этом история закончится.

Повторно достучаться до технической поддержки Авито не даёт никаких результатов. Заученный шаблонный ответ, что с профилем мошенника всё ок. Получается, что Авито даже проверять его не будет и пускай этот парнишка дальше разводит людей на их площадке.

Схема развода

Теперь расскажу, как этот развод произошел. Если зайти в телеграм, можно найти минимум трёх ботов, которые будут генерировать фейковые чеки СберБанка. Все они подходят для мошенников.

Функционал ботов весьма богатый, он предлагает генерировать переводы, чеки и даже истории об операции. Кроме того, можно выбрать для какого устройства будет создан чек. Всё что нужно, это ввести требуемые данные и на выходе получаем скриншот. Именно такой скриншот мне был показан и я поверив мошеннику, отдал товар и пошел по делам.

Поэтому остерегайтесь мошенников, отдавайте товар только тогда, когда убедились, что деньги у вас. Казалось бы такое простое правило, но даже осведомленные люди могут с таким столкнуться.

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