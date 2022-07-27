Обзор робота-пылесоса TCL Sweeva 500

Сегодня на обзор попал базовый электронный помощник — робот-пылесос от компании TCL. Сразу стоит отметить, что материал будет полезен тем, кто ищет качественный и полезный аппарат, но не готов переплачивать.

Речь пойдет о модели TCL Sweeva 500. Она предназначена для сухой уборки, имеет симпатичный вид и оснащена всеми необходимыми датчиками. Заявленная мощность всасывания достигает 1000 Па, а аккумулятора хватит до 100 минут работы. Что ж, посмотрим новинку в деле.

Характеристики TCL Sweeva 500

Модель: TCL Sweeva 500

Мощность всасывания: 1000 Па

Резервуар для отходов: 500 мл

Система фильтрации: HEPA

Уровень шума: 55 дБ

Батарея: 2600 мАч, до 100 минут работы

Датчики: датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты

Управление: пульт ДУ

Стоимость: от 13 499 рублей

Комплектация

Пылесос представлен в белом и черном цветах. Оба варианта выглядят лаконично и достойно. У нас на обзоре оказалась белая версия.

Поставляется пылесос в небольшой и симпатичной коробке с ручкой для удобной транспортировки. Традиционно внутри лежит зарядная станция, пульт, две щётки, документация и инструкция. Кстати, последняя довольно подробная и с иллюстрациями, так что те, кто не пренебрегает подобными бумажками разберутся с управлением еще быстрее. Хотя само по себе управление пылесосом максимально понятное и интуитивное.

В комплекте идет пульт ДУ с дисплеем, похожий на те, что предназначены для управления кондиционером. Размерами хоть и не большой, зато вмещает в себя все необходимые кнопки: включения/выключения, управления вперед/назад/вправо/влево, таймера, переключения режимов мощности, возвращения на станцию и другие. Удобно переключать, легко понять и робот моментально откликается на команды.

Внешний вид

Корпус устройства качественный, сделан из крепкого поликарбоната. Несмотря на небольшие габариты, пылесос достаточно увесистый – около 3-4 кг.

Спереди располагается глянцевая панель с ИК-датчиками, позволяющая роботу распознавать препятствия, поэтому он не будет часами биться об стул или какой-либо другой предмет. Также предусмотрены резиновые вставки на переднем «бампере» для защиты от случайных столкновений.

На верхней части корпуса кнопка включения/выключения, моргающая разными цветами в зависимости от состояния и откидная крышка для мусорного бака на 500 мл. Благодаря последнему решению, пылесос не придётся крутить и вертеть для извлечения мусора. Открывается крышка, достаётся мусор и ставится назад.

Под крышкой также располагается переключатель для включения или отключения питания. Поэтому при первом запуске его нужно перевести в режим работы, а только потом включать пылесос с помощью верхней кнопки на корпусе.

Переворачиваем робота. Перед нами два боковых прорезиненных массивных колеса и переднее небольшое колесо без привода. Модель получила две боковые щётки, направляющие мусор в отверстие для всасывания. Отверстие располагается практически под щётками, что помогает быстро помещать все ненужное в бак.

Робот-пылесос без турбощетки и креплений для влажной уборки. Для кого-то это может оказаться плюсом, потому что не нужно тратить время на съёмку и чистку «мохнатой» щётки, особенно это актуально для владельцев домашних питомцев.

Сама док-станция небольшого размера, выполнена в чёрном цвете вне зависимости от окраса модели пылесоса. Вокруг глянец, а сверху матовое покрытие с углублением для комплектной щётки.

Уборка и зарядка

Беру пульт, запускаю пылесос, издаётся звуковой сигнал уведомляющий о включении и робот начинает свою работу. На одном полном заряде его хватило практически два часа. При этом он смог убрать около 80 квадратных метров и вычистить каждый угол. Этого вполне достаточно для средней двух-трех комнатной квартиры.

Стоит отметить, что пылесос довольно быстро перемещается, поэтому весь процесс не занимает много времени. А этим могут похвастаться далеко не все роботы-пылесосы, представленные на рынке.

Внутри робота установлена сенсорная система, которая включает в себя датчики обнаружения препятствий и перепада высоты. Благодаря ей аппарат свободно ориентируется в пространстве, перед мебелью он притормаживает или останавливается. Если у вас несколько этажей в доме, то датчик защиты от падения обнаружит лестницу и предотвратит падение с неё.

С помощью кнопки на пульте, которая похожа на вентилятор можно дистанционно выстраивать мощность всасывания. Всего доступны три уровня работы:

L-низкий (тихий);

M-средний (стандартный);

H-высокий (турбо).

По умолчанию всегда применяется средний. Для ковров рекомендуется использовать высокий, для деликатных полов — тихий.

Раз уж заговорили о коврах следует отметить, что на невысокие ковры до 1,2 см робот-пылесос забирается без проблем. При высоком уровне всасывания убирает их он также отлично. Никакой дополнительной уборки руками потом не требуется.

Контейнер для мусора небольшой, но для ежедневной уборки его хватает. За фильтрацию отвечает пористый фильтр (НЕРА), поэтому воздух в помещении будет гораздо свежее.

С помощью удобного пульта можно активировать другие режимы:

Произвольную уборку. Устройство само выберет режим и будет в нём работать;

Уборку краёв и углов;

Точечная уборка. Например, пылесос будет тщательно убирать только одну точку.

Если вы хотите, чтобы робот функционировал в определённое время, то команда легко задаётся в пару нажатий на одну кнопку. Кроме того, через пульт реализовано удобное ручное управление.

К сожалению, Sweeva 500 нельзя управлять через фирменное приложение «TCL Home», поэтому уведомлений об окончании или что-то подобное на смартфон поступать не будет. Сам пульт на столько максимально понятен, что можно отдавать роботу команды за считанные секунды.

Заявленный производителем уровень шума составляет 55 дБ, что равно звуку работающего холодильника или обычной человеческой речи. На практике звук от пылесоса можно уменьшить за счёт переключения его мощности. Он не слишком громкий, поэтому доставлять никакого дискомфорта он точно не будет.

После уборки пылесос самостоятельно возвращается на станцию. При этом станция должна располагаться так, чтобы вокруг нее было большое количество свободного пространства. У меня док-станция вплотную стоит к мебели, проблем с возвращением на базу у пылесоса не возникает. На полную зарядку тратится около 5 часов.

Итого

TLC Sweeva 500, действительно, хороший и качественный аппарат. У него нет поддержки фирменного приложения и функции влажной уборки, присущей более премиальным моделям, но со своими задачами он справляется на отлично. Качество уборки и сборки высокое, да и к тому же предусмотрено несколько режимов работы.

Особенно, робот-пылесос подойдет тем, кто только начал погружаться в мир умных устройств для дома. Он сэкономит время, силы и настроение. При небольшом бюджете остановитесь на TLC Sweeva 500. Это вполне хороший вариант за свои деньги.

Плюсы Цена

Три режима работы

Датчик от падения

Качественная сборка Минусы Нет поддержки приложения

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