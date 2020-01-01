Galaxy S20 Ultra получит корпус из нержавеющей стали
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Новости

Galaxy S20 Ultra получит корпус из нержавеющей стали

В сети появляются все чаще информация о различных гаджетах. На этот раз нас интересной новостью порадовал шеф-редактор ресурса XDA Developers. А поделился он информацией о модели Samsung Galaxy S20 Ultra. Этот девайс станет венцом линейки Galaxy S20. Теперь мы знаем, что отличаться данная модель от остальных устройств линейки будет не только 108-мегапиксельной камерой, но и корпусом из нержавеющей стали.

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Последнее стало интересным нововведением от корейского производителя, так как еще с линейки Galaxy S6 мы привыкли видеть корпус устройств из авиационного алюминия. В этом же году, как мы видим, разработчики перешли к кардинальным изменениям.

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Еще одна интересная особенность данной линейки – режим работы экрана. Все устройства получат частоту обновления экрана 60 Гц, так сказать, стандартная частота. При этом сохраняется максимальное время автономной работы. Если же частоту увеличить до 120 Гц, то на экране появится сообщение, что плавность картинки станет лучше, но уменьшится время автономной работы. Сообщается, что Samsung Galaxy S20 должна состояться 11 февраля.

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