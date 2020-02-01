Samsung не добавила в комплект Galaxy S20 Ultra мощную зарядку

Все мы с нетерпением ждали, когда представители Samsung официально выведут на рынок новую линейку устройств – Galaxy S20. Вчера это действо произошло и как все и думали, стоимость этих новинок зашкаливает. Так, Galaxy S20 Ultra в США оценен в 1 400 долларов, на отечественном же рынке данная модель обойдется покупателю в 100 000 рублей.

Исходя из этого, можно сказать, что Galaxy S20 Ultra стал самым дорогим устройством южнокорейского производителя, если не брать в учет гибкие модели и специальные версии. Кажется, что такой девайс должен был комплектоваться всеми необходимыми аксессуарами, но увы.

После презентации смартфонов стало известно, что Galaxy S20 Ultra, как и младшие устройства этой линейки, комплектуются зарядными устройствами, мощностью всего лишь 25 Вт. Хотя флагманский аппарат этой линейки поддерживает 45-ваттную зарядку.

А знаете, по какой цене можно приобрести быструю зарядку для Galaxy S20 Ultra? Ее цена 50 долларов, что делает этот девайс еще дороже. А вообще, вся эта ситуация похожа на ту, которой не пренебрегают в Apple.