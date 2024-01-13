Обзор OPPO Find N3 Flip: мощь и элегантность в складном корпусе

В октябре 2023 года компания OPPO официально представила на международном рынке флагманский складной смартфон — OPPO Find N3 Flip. Спустя месяц, раскладушку, форм-фактор которой все ещё остается необычным или даже уникальным, привезли в Россию и показали на конференции Tech Week 2023.

Наконец, непосредственно перед Новым годом OPPO Find N3 Flip попал ко мне в руки, а праздничные каникулы стали отличным моментом, чтобы со всех сторон рассмотреть устройство, протестировать и сформировать мнение. О своём пользовательском опыте, плюсах и минусах смартфона, а также различиях с предыдущей моделью Find N2 Flip, расскажу далее.

Характеристики OPPO Find N3 Flip

Модель: OPPO Find N3 Flip (CPH2519)

Габариты: 166,4×75,8×7,79 мм (в сложенном виде — 85,5×75,8×16,45 мм), 195 г

Основной экран: 6,8 дюйма, FHD+ (2520×1080), 403 ppi, LTPO (1-120 Гц), E6 AMOLED, 1,07 млрд цветов (10 бит), до 1600 нит, защита SCHOTT UTG

Внешний экран: 3,26 дюйма (720×382), 250 ppi, AMOLED, 60 Гц, 16,7 млн цветов (8 бит), до 900 нит, защита Corning Gorilla Glass Victus

Процессор: MediaTek Dimensity 9200

ОЗУ: 12 ГБ (LPDDR5x)

Память: 256 ГБ (UFS4.0)

Батарея: 4300 мАч, быстрая зарядка 44 Вт

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.8 (Sony IMX890), OIS; сверхширокоугольная — 48 Мп, f/2.2 (Sony IMX581); телеобъектив — 32 Мп, f/2.0 (Sony IMX709); фронтальная — 32 Мп, f/2.4 (Sony IMX709)

Звук: стерео

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу

Защита от брызг: IPX4

ОС: ColorOS 13.2 (Android 13)

Связь: Bluetooth 5.3, LTE, 5G, WiFi (2,4 ГГц, 5 ГГц), ГЛОНАСС, GPS, BDS, Galileo, QZSS, NFC

Стоимость на момент обзора: 119 999 рублей

Комплектация

Упаковка OPPO Find N3 Flip — первое, что производит впечатление. Большая квадратная коробка с теснением раздвигается при открытии и буквально преподносит смартфон пользователю, выдвигаясь вверх. Это выглядит очень солидно и в какой-то степени подчёркивает стоимость устройства. OPPO не стала жадничать и положила в комплект всё самое необходимое:

Смартфон

Блок питания на 67 Вт

USB-кабель Type-C

Скрепка для извлечения SIM-карты

Документация

Защитный чехол

Внешний вид

На российском рынке OPPO Find N3 Flip представлен в двух цветах — «Черном» и «Золотом». Именно второй вариант в приятно кремово-золотом цвете попал мне в руки. Корпус включает в себя алюминиевые рамки и стеклянные половинки со слегка скруглёнными уголками. Покрытие корпуса немаркое, а отпечатки хоть и остаются, но их не видно на светлом девайсе.

На правой грани устройства расположились качелька громкости и кнопка включения со сканером отпечатков пальцев, который работает быстро и почти безошибочно, лишь изредка ему не удаётся распознать отпечаток. Но если включить распознавание по лицу, то никаких проблем с разблокировкой нет.

Противоположная сторона устройства отметилась нововведением. Если Apple отходит от рычажка для изменения звуковых профилей, то OPPO наоборот добавила его. Он предполагает три положения: звонок, вибрация и без звука. Как по мне, кнопка очень удобная и полезная, поэтому её внедрение — огромный плюс.

На нижней грани телефона находится динамик, разъём USB-C, микрофон и лоток для двух нано SIM-карт. Кроме того, европейская версия устройства поддерживает eSIM. Ещё один микрофон расположился на верхнем торце Find N3 Flip.

В отличие от Find N2 Flip, на шарнире нового устройства нет логотипа OPPO. Механизм раскрытия улучшили: складка на экране стала меньше, а ресурс складываний/раскладываний увеличен до 600 000. Этого хватит на 20 лет работы устройства, если ежедневно складывать его 80 раз.

Складка на дисплее есть, но заметна только, если посмотреть на неактивный экран под определённым углом. В остальных случаях можно подумать, что её вовсе нет. На процесс использования смартфона она никак не влияет. Сохранится ли такое состояние складки после года использования — хочется надеяться, но неизвестно.

Что касается отутствия зазоров при складывании двух половинок смартфона, то фишка перекочевала в новую модель. Все также OPPO это реализует небольшой пластиковой рамкой вокруг дисплея. Она не тонкая, сначала может бросаться в глаза своей выпуклостью, однако, никакого дискомфорта не вызывает. Вверху экрана по центру расположился круглый вырез для селфи-камеры.

Несмотря на большой экран, в раскрытом состоянии работать со смартфоном можно и одной рукой. Без помощи второй руки его можно и сложить, чего не скажешь об обратном действии. Вес устройства сбалансирован, поэтому 195 грамм совсем не ощущаются в руке.

На задней стороне Find N3 Flip — большой внешний экран, круглый блок с тремя камерами и надписью Hasselblad, вспышка и логотип OPPO. Блок камер выбивается из общей концепции, а также сильно выпирает, поэтому класть смартфон в разложенном виде камерой вниз не очень удобно. Хотелось бы, чтобы сенсоры были обыграны иначе, например, в виде светофора. Мне кажется, в Find N2 Flip камеры выглядели очень гармонично, дополняя общий стиль устройства. Но признаюсь, в этом вопросе играет моя нелюбовь к любым круглым блокам.

Единственный минус в эргономике — скользкий корпус, который так и норовит выскользнуть из рук. В этом случае на помощь приходит фирменный чехол, который OPPO любезно предоставила в комплекте. Обобщая, OPPO Find N3 Flip недалеко «ушёл» от своего предшественника в плане внешнего вида, он остается таким же стильным и элегантным.

Основной и внешний дисплеи

В качестве основного дисплея OPPO Find N3 Flip используется 6,8-дюймовый гибкий AMOLED-экран с разрешением FHD+ (2520×1080), переменной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и адаптивной яркостью (500 нит в стандартном режиме, до 1200 нит при солнечном свете и до 1600 нит в локальном режиме).

Качество экрана отличное, изображение на нем яркое и сочное даже на свету. Благодаря технологии COE, цветовая гамма дисплея шире на 18%, а энергопотребление ниже на 20%. Присутствует эффект защиты глаз и высокая частота ШИМ 1440 Гц, а оболочка смартфона позволяет гибко настроить экран под себя.

За защиту основного экрана отвечает стекло SCHOTT UTG. «Из коробки» смартфон также получил плёнку, которая эффективно защищает от мелких царапин. После активного пользования смартфоном на экране не осталось царапин, хотя отпечатки пальцев всё-таки собираются.

Внешний дисплей — 3,26-дюймовый сенсорный AMOLED-экран с разрешением SD (720×382), частотой до 60 Гц (минимум 30 Гц), пиковой яркостью в 900 нит, защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus и функцией Always On Display.

Функционал второго дисплея серьезно расширен в сравнении с Find N2 Flip. Теперь на него можно добавлять внешние приложения и спокойно листать Telegram, смотреть YouTube или TikTok, отвечать на звонки, делать селфи на основную камеру или использовать ряд других доступных приложений. Да, их список все ещё ограничен, однако, это уже не те виджеты, которые были ранее.

Одной из главных фишек этого экрана является возможность выбора интерактивного 3D-питомца: хомяка, птички, кролика, кошки, пса, панды, коалы или тигра. Практической пользы звери не несут, они имеют несколько анимаций, меняющихся по нажатию на экран или в зависимости от времени суток. Этого достаточно, чтобы получать дополнительные эмоции в процессе использования Find N3 Flip. В будущем хотелось бы получить полноценный «тамагочи» с возможностью заботы о своем питомце.

В целом внешний экран получился очень качественным, функциональным и действительно полезным. Есть минусы, например, неудобная клавиатура при наборе сообщений, которая с трудом помещается, занимая 70% рабочей площади, и имеет очень узкие, собранные в кучу клавиши. Но бесспорным плюсом выступает тот факт, что можно забыть о фронталке и делать селфи напрямую с основной камеры. Кстати, от Find N3 Flip даже веет ностальгией, когда отвечаешь на звонки просто открытием смартфона.

Производительность

OPPO Find N3 Flip получил восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9200, который изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу, 12 ГБ оперативной (с возможностью расширения еще на 12 ГБ) и 256 ГБ встроенной памяти. Важным отличием данного смартфона от его предшественника является тот факт, что чипсет ориентирован на производительность в играх.

Устройство показало в Geekbench 6 результат в 1125 баллов в одноядерном тесте и 3177 баллов в многоядерном. В GPU-тестах OpenCL и Vulkan смартфон набрал 8145 и 7314 баллов соответственно. При этом в AnTuTu (v10) он отличился 1 053 801 баллом, распределённым следующим образом:

CPU: 237 046 баллов

GPU: 379 129 баллов

Память: 230 548 баллов

Пользовательский опыт: 207 078 баллов

Find N3 Flip не позиционируется как игровой смартфон, но для комфортного мобильного гейминга в нём есть игровой режим, предусматривающий настройки быстродействия. Так, при активации «Игрового режима Pro» устройство начинает нагреваться и увеличивается расход батареи, что компенсируется максимальным быстродействием.

В отличие от предшественника, на Find N3 Flip можно играть в достаточно требовательные игры, однако, проблема нагревания все ещё остается актуальной, хотя часовой троттлинг-тест заметных просадок не выявил.

Что касается конкретных игр, то достаточно требовательная WarThunder на максимальной графике и с максимальной трассировкой лучей выдает в среднем 40-45 FPS. Call of Duty Mobile и PUBG Mobile на очень высоких настройках графики — стабильные 55-60 FPS. Genshin Impact на ультрах — около 40 FPS.

В обычных задачах устройство очень шустрое, интерфейс отзывчивый и быстрый. «Из коробки» Find N3 Flip работает на операционной системе Android 13 с оболочкой ColorOS 13.2. Она эффективно использует пространство большого экрана, предлагая различные удобные функции, в частности можно разделить экран на две части, что позволяет одновременно работать с разными приложениями. ColorOS 13.2 отличается простотой и удобством использования, не перегружена излишними функциями, но при этом включает все сервисы Google.

Камеры

Камеры OPPO Find N3 Flip превосходят сенсоры первой модели. Смартфон получил модуль из трёх датчиков, что является новинкой для этого класса устройств. Над оптикой работала шведская компания Hasselblad, которая известна производством фотоаппаратов и фотооборудования. Камеры отличаются отличной цветопередачей и единообразием оттенков между различными модулями. Интерфейс камеры остался привычным для пользователей OPPO, без значительных новшеств.

0,6x 1x 2x 10x

1x 2x 5x

Главный 50-мегапиксельный модуль Sony IMX890 имеет оптическую стабилизацию, фазовый автофокус, фокусное расстояние 24 мм и диафрагму f/1.8. Снимки получаются качественными и детализированными, как днем, так и ночью. Однако, чтобы сполна насладиться кадрами есть режим «Высокое разрешение», который лучше всего подходит для хорошо освещённых природных ландшафтов и неподвижных объектов. Датчик также способен снимать 4К видео в 30 FPS.

Сверхширокоугольная камера с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX581, углом обзора 114° и фокусным расстоянием 14 мм идеально подходит для панорамных снимков. Обычно, подобные камеры выдают откровенно «мыльные» фотографии, но в случае с Find N3 Flip такого нет. Безусловно, это не качество основного сенсора, но вполне достойное.

Телевик Sony IMX709 с разрешением 32 Мп, фокусным расстоянием 47 мм и диафрагмой f/2,0 обеспечивает двукратное оптическое приближение, а также идеально подходит для портретной съемки.

Фронтальная камера, размещенная в верхней части внутреннего экрана, имеет 32-мегапиксельный сенсор Sony IMX709, фокусное расстояние 21 мм и диафрагму f/2.4. Она также способна снимать 4K видео. Однако, учитывая форм-фактор и наличие внешнего дисплея, в качестве селфи-камеры можно использовать основной сенсор.

Видео

Автономность

Find N3 Flip, как и его предшественник, получил аккумулятор на 4300 мАч. Благодаря сниженному энергопотреблению экрана, батарея обеспечивает целый день работы без дополнительной зарядки. Однако, если смартфон используется активно, то его автономность стандартная для современных устройств:

Около 10 часов интернет-сёрфинга

16 часов просмотра видеоконтента

Порядка 5 часов мобильного гейминга

В комплектации Find N3 Flip имеется быстрая зарядка SuperVOOC на 67 Вт и кабель USB-A на USB-C.

Полная зарядка батареи занимает менее часа. Единственным недостатком является отсутствие функции беспроводной зарядки, которая бы добавила устройству ещё большего удобства в использовании.

Итоги

OPPO Find N3 Flip заслуживает внимания как один из наиболее примечательных и уникальных смартфонов 2023 года. Но он поражает своей неоднозначностью. С одной стороны, имеются впечатляющие характеристики: Find N3 Flip оснащен достаточно мощным «железом», позволяющим с комфортом играть в требовательные игры, имеет множество сценариев съемки, а телеобъектив и автофокус гарантируют качественные снимки и видео. Всё это дополняет надёжный шарнир, яркий экран и защита от брызг. С другой стороны, его высокая цена в 120 тысяч рублей и форм-фактор делает смартфон продуктом для узкого круга потребителей.

Несмотря на то, что я не являюсь поклонником раскладушек, Find N3 Flip оставил в основном положительные впечатления. Однако, внешний дисплей показался недоработанным по сравнению с конкурентами, которые предлагают более функциональные экраны. В момент написания обзора хотелось озаглавить его словосочетанием «на пути к совершенству». OPPO проделала большую работу, были улучшены многие аспекты предыдущей модели, но путь ещё не пройден, поэтому назвать смартфон идеальным в своём классе, к сожалению, пока нельзя. Но это точно достойный и крепкий представитель складных смартфонов.

В Китае прошлый Find N2 Flip стал бестселлером, а OPPO заняла большую часть рынка раскладушек. Подобные устройства только набирают популярность, поэтому если вас не смущает цена и перечисленные минусы, либо вы устали от «флипов» Samsung и других брендов, то Find N3 Flip даст вам новый опыт и эмоции. Самое важное, что сейчас есть выбор и разнообразие на рынке, позволяющие каждому пользователю найти себе подходящий смартфон.

Анатолий Почивалов Плюсы Стильный внешний вид

Яркий экран

Достойная производительность

Хорошее качество съемки

Усовершенствованный шарнир

Защита от брызг IPX4

Быстрая зарядка Недостатки Недоработанный внешний экран

Форма блока камер

Нет беспроводной зарядки

Высокая цена