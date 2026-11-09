HUAWEI добавила в WATCH 6 четыре циферблата знаменитого российского часовщика
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HUAWEI добавила в WATCH 6 четыре циферблата знаменитого российского часовщика

Коллекцию пополнили «Волк», «Клоун», «Зебра» и «Кролик».
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:11
HUAWEI добавила в WATCH 6 четыре циферблата знаменитого российского часовщика

Компания HUAWEI выпустила четыре новых циферблата для умных часов серии WATCH 6, разработанных совместно с российским часовщиком Константином Чайкиным. Их дизайн основан на знаменитых ристмонах мастера, механических часах с циферблатами в виде человеческих лиц и мордочек животных.

В коллекцию вошли «Волк», «Клоун», «Зебра» и «Кролик». Каждый персонаж повторяет оформление оригинальных механических моделей.

Особенно выделяется «Клоун», вдохновлённый Пеннивайзом из романа Стивена Кинга «Оно». В 2018 году механические часы с таким дизайном получили приз «За дерзость» на Женевском Гран-при часового искусства.

«Кролик» отсылает к персонажу «Алисы в Стране чудес», а «Волк» входит в коллекцию «Восток», вдохновлённую культурой Восточной Азии. «Зебра» отличается полосатым оформлением и характерной широкой улыбкой.

Сотрудничество HUAWEI и Константина Чайкина началось в 2025 году. Тогда для WATCH 5 выпустили цифровые версии циферблатов «Джокер классик», «Колобок-2» и «Панда».

Новые дизайны доступны владельцам HUAWEI WATCH 6 и WATCH 6 Pro. Авторские циферблаты Чайкина также представлены в серии WATCH GT 7.

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