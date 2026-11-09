Российский завод даст сотрудникам выходной ради GTA VI

Пензенский завод топливного оборудования Benza объявил необычную акцию для сотрудников. В день выхода Grand Theft Auto VI, 19 ноября, поклонникам игры предложат взять отгул, чтобы провести время за долгожданной новинкой.

Как рассказал основатель группы компаний Benza Михаил Колесников изданию «Осторожно, новости», выходной предоставят не всем желающим автоматически. Сотруднику потребуется уведомить руководство и подтвердить, что у него есть возможность запустить игру, например показать наличие консоли.

На предприятии работают около 240 человек. По словам Колесникова, несколько сотрудников уже рассказывали, что ждут выхода GTA VI, однако точное количество желающих взять отгул пока неизвестно. Подобную акцию завод проводит впервые.

Необычные способы поддержать поклонников GTA VI появились и за пределами России. В американском штате Джорджия военнослужащим одного из батальонов предложили четыре дополнительных выходных, приуроченных к релизу игры. Для получения бонуса необходимо продлить контракт с армией на срок от двух до шести лет. Из 130 военнослужащих, которым доступна программа, к августу предложением воспользовались 20 человек.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предыдущая часть серии появилась в сентябре 2013 года.