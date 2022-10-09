Bully 2 может выйти после релиза GTA 6

Инсайдер Tez2, специализирующийся на проектах от Rockstar Games заявил, что студия может выпустить долгожданное продолжение Bully 2 после релиза Grand Theft Auto 6. Именно на последнюю игру брошены все силы компании.

Возможно, они пересмотрят выпуск Bully 2 после GTA VI. Проект откладывался, хотя ранее находился в активной разработке целых 2 года. Tez2

В сети время от времени появляются слухи о разработке Bully 2. Также в стороне не остаются фанаты, которые летом этого года опубликовали тизер Bully на движке Unreal Engine 5. Выход оригинальной Bully состоялся в 2006 году.

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