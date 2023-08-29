Представлен OPPO Find N3 Flip — главный конкурент Galaxy Z Flip5

В Китае состоялась презентация смартфона со складным дисплеем OPPO Find N3 Flip, который в ближайшее время выйдет на глобальном рынке, что сделает новинку главным конкурентом Galaxy Z Flip5.

Find N3 Flip получил 6,8-дюймовый внутренний AMOLED-дисплей с разрешением 2520 x 1080 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, тач 240 Гц, максимальная яркость составляет 1600 нит. Внешний AMOLED-экран предлагает диагональ 3,26-дюйма с разрешением 720 × 382 пикселей и поддержкой частоты обновления 60 Гц, яркость до 900 нит.

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Dimensity 9200, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и хранилищем типа UFS 4.0. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256 и 12/512 ГБ.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Sony IMX890, 1/1.56″ с диафрагмой f/1,8;

Сверхширик на 48 Мп с диафрагмой f/2,2 и углом обзора 114 градуса;

Телевик на 32 Мп с диафрагмой f/2,2;

Сёлфи-камера получила датчик на 32-мегапикселя Sony IMX709 с апертурой f/2,4.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4300 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, сканер отпечатка пальца и порт USB-C. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1.

В Китае OPPO Find N3 Flip поступит в продажу по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 6799 юаней (89 550 ₽)

(12/512 ГБ) — 7599 юаней (100 050 ₽).

OPPO в пресс-релизе подтвердила, что смартфон в ближайшее время дебютирует на глобальном рынке, но цены и дату не сообщила.