OPPO анонсировала продажи раскладных смартфонов Find N3 в России

Компания OPPO на конференции Tech Week 2023, совместно с М.Видео, рассказала о главных трендах российского рынка складных смартфонов и назвала дату начала продаж серии Find N3. Примечательно, что новинки будут доступны исключительно в сети магазинов М.Видео.

Главным флагманом серии стал складной смартфон Find N3, обладающий новым поколением гибких шарниров, разработанных специально для устройств с большим экраном. За счет обновлённой конструкции, вес шарнира уменьшился и составляет всего 17 грамм. OPPO подчеркивает, что модель Find N3 была сертифицирована и протестирована на 1 миллион складываний концерном TÜV Rheinland, продемонстрировав свою надежность и долговечность.

Find N3 выделяется на фоне других складных смартфонов возможностью конкурировать с флагманами классического формата, особенно в области камеры. Смартфон оснащен основным модулем Sony Lytia, сверхшироким модулем и перископом, являющимися самыми большими среди подобных устройств на рынке.

Основные изменения также затронули ColorOS 13, адаптированную под особенности экрана Find N3. Новая опция “Пространство без границ” (Boundless View) позволяет разделить рабочий стол на смартфоне и работать одновременно с тремя приложениями на 7,82-дюймовом экране.

Вторым устройством, представленным для российского рынка, стала компактная раскладушка Find N3 Flip. От предыдущей модели Find N2 Flip (обзор) отличается более продвинутой камерой с телефото модулем и двукратным зумом.

Продажи серии OPPO Find N3 начнутся в М.Видео с 5 декабря 2023 года. В этот же день, станут известны цены.