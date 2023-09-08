Обзор OPPO Find N2 Flip: компактная красота

Не так уж часто у меня появляется возможность познакомиться с необычными телефонами, способными вызвать настоящий интерес. Однако в этот раз случилось исключение – в руки мне попала раскладушка Find N2 Flip от OPPO. Это действительно, то устройство, которое я долго изучал, использовал как свой основной телефон и получал от этого настоящее удовольствие.

Но эйфория уже угасла и сейчас, сидя перед монитором, я пишу этот текст, чтобы поделиться всеми плюсами и минусами этого творения от OPPO.

Характеристики OPPO Find N2 Flip

Модель: OPPO Find N2 Flip (CPH2437)

Габариты (ВxШxТ): 166,2×75,2×7,5 мм, 191 г

Дисплей: 6,81 дюйма, 1080×2520, AMOLED, 120 ГЦ, 403 ppi

Процессор: MediaTek Dimensity 9000+ (MT6983)

ОЗУ: 8 ГБ (LPDDR5)

Память: 256 ГБ (UFS3.1)

Батарея: 4300 мАч

Камера основная: 50 + 8 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2

Камера фронтальная: 32 Мп, ƒ/2,4, автофокус

ОС: Android 13 (оболочка ColorOS 13.0)

Связь: Bluetooth 5.3

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в кнопке, разблокировка по лицу

NFC: есть

Защита от воды: нет

Стоимость на момент обзора: 89 999 рублей

Комплект поставки

Упаковка Find N2 Flip сразу производит впечатление. Она тонкая, имеет квадратную форму и сверху декорирована тиснением. Это создаёт ощущение, что внутри находится устройство премиум-класса.

При открытии упаковки заметно, как телефон не просто лежит, а выдвигается на встречу. Ребята из OPPO явно постарались, чтобы создать впечатление на пользователя и чего уж скрывать, меня это тоже порадовало.

Сразу после открытия упаковки перед нами появляется сам смартфон. Под ним находятся зарядное устройство мощностью 67 Вт, USB-кабель Type-C и белый конверт. К сожалению, внутри конверта нет денег, зато есть пара информационных бумаг и силиконовый чехол. Чехол довольно качественный, но на фоне такого устройства он кажется несколько неуместным.

Да, он прекрасен! Почти…

Как я уже писал ранее, смартфон произвел на меня эффект “Вау”. Мне предоставили модель в сиреневом цвете, который можно назвать универсальным. Этот оттенок действительно красив, особенно при попадании на него солнечных лучей. Каждый раз, глядя на этот телефон, я не могу не наслаждаться его внешним видом. Даже Samsung Galaxy Z, который давно появился на рынке, не вызывает такого же эффекта удивления.

Слева Always-On Display, справа заблокированный экран.

Если вы предпочитаете выделяться или просто цените красоту, то я бы определенно порекомендовал обратить внимание на сиреневый цвет. Он более яркий и привлекательный в отличие от блеклого черного.

Корпус Find N2 Flip покрыт стеклом, а шарнир устройства выполнен из алюминия, окрашенного в цвет смартфона и украшенного логотипом OPPO. При этом он не маркий и не собирает отпечатков пальцев. Как дела с этим у тёмной версии, сказать не могу.

Благодаря компактным габаритам, смартфон легко поместить в любой карман или сумку.

В сложенном состоянии телефон немного толще (приблизительно 16 мм) любого современного iPhone. На этой части устройства размещены две камеры, а также сенсорный AMOLED-дисплей на 3,26 дюйма с разрешением 720×382 точек. Этого разрешения вполне достаточно для отображения погоды, сообщений и другой информации.

На задней панели расположены логотипы OPPO и Hasselblad – компания, которая активно участвовала в разработке камер данного смартфона. Поэтому за качество снимков можно не переживать, но об этом позже.

На правой стороне корпуса, кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев и качелька регулировки громкости. Левая сторона устройства остается гладкой. В нижней части находятся порт USB Type-C, динамик и лоток для установки SIM-карты. И самое главное, в сложенном состоянии смартфон не имеет никаких видимых щелей, он полностью закрыт.

В раскрытом состоянии толщина девайса сокращается до 7,45 мм. Вокруг 6,8-дюймового дисплея можно заметить рамки, которые слегка выпирают, однако они не оказывают никакого влияния на общее восприятие контента. Фронтальная камера, расположенная в верхней части экрана, также не привлекает лишнего внимания.

Одинаково удобно держать телефон и пользоваться им одной рукой, например, при наборе текста в мессенджерах. Однако с корпусом OPPO Find N2 Flip бывают сюрпризы. Он настолько отполирован, что на определённых поверхностях просто может скатиться и упасть. Поэтому с его расположением на неровностях или стеклянных столах, стоит быть внимательным. На худой конец, можно носить фирменный чехол, но это убьёт весь его стиль.

На экране есть складка посередине, которая становится заметной при определенном наклоне, но удивительно то, что она практически не ощущается пальцами при свайпах. Отсутствует тот эффект углубления, который можно было бы ожидать.

Теперь более подробно про второй дисплей с диагональю 3,26 дюйма и разрешением 720х382 точек. Изначально, он всегда прибывает в заблокированном состоянии, поэтому нужно ввести пароль или произвести разблокировку по лицу. Вторая процедура может не сработать, если вы пользуетесь телефоном правой рукой и закроете камеры.

Установить или выбрать другой виджет не получится.

Плотность миниатюрного дисплея всего 250 ppi, что делает заметный нечеткости при мелком тексте или небольшие искажения изображения. Экран сенсорный и позволяет перелистывать различные виджеты. Так можно просмотреть погоду, сделать селфи на основную камеру, управлять музыкой или изменить различные параметры яркости и т.д.

Камеры

На передней стороне устройства расположены две камеры: основная с разрешением 50 Мп и углом обзора 86°, а также сверхширокоугольная камера на 8 Мп. Увы, оптическая стабилизация отсутствует.

Фронтальная камера обладает разрешением 32 Мп и углом обзора 90°. Селфи получаются качественными. Также имеется возможность использовать зум. Однако, для снимков более высокого качества и видеозаписей можно воспользоваться основной камерой на 50 Мп.

Примеры фотографий

Фотографии и видео в оригинальном качестве доступны на Яндекс Диске.

Производительность

Внутри смартфона OPPO Find N2 Flip находится прямой конкурент Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – восьмиядерный чипсет Mediatek Dimensity 9000+ с графическим ускорителем Mali-G710 MC1. Это модернизированная версия процессора с разогнанной частотой до 3,2 ГГц. Дополняет всё это оперативная память объемом 8 ГБ типа LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1.

Играть в требовательные игры на максимальных настройках не представляется возможным из-за сильного нагрева корпуса и троттлинга. Например, PUBG обеспечивает стабильные 52-60 кадров в секунду, в то время как с Call of Duty обстоят дела куда хуже – от 25 до 36 кадров в секунду. При этом на особо насыщенных локациях заметны микрофризы.

Если рассматривать OPPO Find N2 Flip в качестве рабочего инструмента без акцента на игры с высокой производительностью, то устройство работает быстро и без каких-либо существенных проблем. За всё управление отвечает операционная система Android 13 с оболочкой ColorOS 13.0.

Стоит отметить, что оболочка адаптирована под особенности раскладушки. Например, при фотосъёмке в полусложенном состоянии, нижняя часть дисплея будет отведена под элементы управления, а верхняя будет отображать изображение. Аналогичные изменения заметны и в случае использования приложения YouTube, где нижняя часть экрана отведена под комментарии, а верхняя используется для воспроизведения видео.

Автономность

Автономность обеспечивают два встроенных аккумулятора. Их общая ёмкость составляет 4300 мАч, что достаточно для работы смартфона в течение целого дня при обычном использовании, включая мессенджеры, просмотр видеороликов на YouTube, использование навигации и прием звонков. Если постоянно играть и смотреть видео, то заряда хватит на 5-7 часов.

Комплектная зарядка, имеет мощность 67 Вт, что позволяет быстро восполнять батарею. За 20 минут можно восстановить половину заряда, а для достижения 100% — потребуется менее часа.

Итого

OPPO Find N2 Flip оставляет двоякое впечатление. Смартфон оснащен мощным процессором Dimensity 9000+, который обеспечивает высокую производительность при выполнении различных задач. Однако, в игровом аспекте, этот процессор не всегда демонстрирует выдающиеся результаты.

Следует также отметить, что дизайн смартфона действительно впечатляет. Его складная компактная конструкция и стильный стеклянный корпус придают ему привлекательный внешний вид. Его приятно держать в руках и смотреть на него. Однако, цена OPPO Find N2 Flip может отпугнуть некоторых покупателей.

Подводя черту, OPPO Find N2 Flip представляет собой аппарат с выдающимися характеристиками, но с ограниченной игровой производительностью. Он привлекателен для тех, кто ценит качество корпуса, долгую работу аккумулятора и производительность в повседневных задачах.

valentin Плюсы Компактный

Стильный внешний вид

Корпус из стекла и металла

Солидная производительность

Отличное качество фотографий и видео Недостатки Нет беспроводной зарядки

Нет защиты от воды

Высокая цена