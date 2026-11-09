Выход GTA VI отметят настоящим музыкальным фестивалем в Майами

Rockstar Games и PlayStation объявили о проведении музыкального фестиваля Grand Theft Auto VI: The Festival, приуроченного к выходу новой части серии. Мероприятие состоится 21 ноября на площадке Mana Wynwood в Майами.

В программе заявлены Трэвис Скотт, Cardi B, Don Toliver, Kodak Black, Metro Boomin, Rauw Alejandro и электронный дуэт Justice. По информации организаторов, композиции исполнителей вошли в саундтрек GTA VI. Для выступлений подготовят две сцены.

Посещение фестиваля будет ограничено. Желающим необходимо зарегистрироваться на специальную лотерею до 10 ноября. Победители получат возможность приобрести до двух билетов.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.