Вышла iOS 27.2.1: Apple исправила уязвимость, через которую можно было попасть в чужой чат

Apple выпустила iOS 27.2.1 для iPhone. Обновление направлено на исправление ошибок и устранение уязвимостей, в том числе связанных с приложением Messages, AirPlay и Bluetooth.

Одна из наиболее серьёзных проблем позволяла удалённому злоумышленнику потенциально присоединиться к групповому чату iMessage без приглашения и получать сообщения участников. Причиной стала ошибка проверки прав доступа.

Apple также устранила другую уязвимость групповых чатов, из-за которой недавно добавленный участник мог получить доступ к сообщениям, отправленным до его присоединения.

Отдельные исправления затронули AirPlay и Bluetooth. В частности, злоумышленник в радиусе действия Bluetooth потенциально мог обходить ограничение на количество попыток ввода кода сопряжения.

Одновременно вышли iPadOS 27.2.1, macOS Golden Gate 27.2.1, watchOS 27.2.1 и visionOS 27.2.1. Apple также обновила предыдущие поколения операционных систем, включая iOS 26.7.3 и iOS 18.7.12.

Установить iOS 27.2.1 можно через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». О случаях использования перечисленных уязвимостей в реальных атаках компания не сообщала.