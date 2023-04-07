Обзор караоке-микрофона Divoom StarSpark: гаджет для громкого веселья

Сегодня к нам на обзор попал совершенно нетипичный гаджет — караоке-микрофон Divoom StarSpark. На удивление, он оказался интересным и достойным устройством. Как минимум, настроение он поднимает в разы и всему коллективу.

Кому вообще пригодится караоке-микрофон: любителям домашних вечеринок, тем, кто часто бывает на корпоративах, днях рождениях, мальчишниках/девичниках и прочих мероприятиях и тем, кто ищет забавные гаджеты в подарок.

Характеристики Divoom StarSpark

Модель: Divoom StarSpark

Габариты (ШxВxД), вес: 32 × 13 × 12,5 см, 1,4 кг (размер и вес в упаковке)

Дисплей: ЖК

Батарея: 5 000 мАч

Суммарная мощность: 20 Вт

Тип подключения: Bluetooth 5.0, AUX 3,5 мм

Кодек: SBC

Материал корпуса: пластик, металл

Стоимость: 8 999 рублей

Упаковка и комплектация

Микрофон поставляется в красивом подарочном пакете серебристого цвета, а внутри находится прочная упаковка с откидной крышкой.

При открытии первым делом виден микрофон. Он надежно защищен от ударов благодаря подкладке из пенного материала сверху и мягкому каркасу внизу.

Также в комплекте в специальном конверте находятся руководство пользователя, зарядный кабель USB-C, кабель для подключения аудио и миловидные пиксельные стикеры. Стоит отметить, что кабели имеют тканевую оплетку, поэтому можно не беспокоиться, что они будут легко изнашиваться.

В общем, упаковка создает этот эффект «первого впечатления» в лучших традициях, которое не оставляет места для каких-либо замечаний.

Красив и мил

Достаём микрофон. Весит он чуть более полкилограмма (заявленный вес 574 г), корпус выполнен из пластика, а сетки на динамике и «голове» изготовлены из плотного металла.

Спереди расположен небольшой ЖК-экран, ролик для управления и две кнопки. Внизу находятся порт для зарядки USB-C, AUX-вход для кабеля 3,5 мм, аудиовыход и небольшое отверстие для сброса настроек.

Внешний вид обговорили. При включении издаётся звук и сразу включается экран. Я набрал в легкие побольше воздуха, собрался громко читать рэп и петь самые странные песни, но столкнулся с китайскими иероглифами. Поэтому первое, что будет упомянуто — это небольшая инструкция как включить русский язык на караоке-микрофоне Divoom StarSpark:

Нажимаем на верхний ролик; Открывается меню; Прокручиваем ролик до иконки с шестеренкой и нажимаем на ролик; Далее находим такие иероглифы 语言 или пролистываем до шестого пункта; Нажимаем на ролик и прокручиваем до «Русский язык»; Снова нажимаем на ролик.

Производитель обещает, что следующие версии сразу будут отображать выбор языка на экране при включении микрофона, поэтому мини-гайд уже не будет актуален.

На этом всё готово, вот теперь польется песня.

Три в одном

Divoom StarSpark в инструкции позиционируется как пиксельная колонка для караоке «все в одном». Устройство можно использовать и как микрофон, так и просто для прослушивания музыки. Это отлично вписывается в формат, когда все уже устали петь, но тишины в помещении не хочется — просто оставляете проигрываться свой плейлист как через обычную колонку.

Как бы мы не переименовывали устройство, важно, чтобы оно было беспроводное. Это одно из главных отличий и преимуществ современных караоке-микрофонов. Раньше, подобные гаджеты подключались только через толстенные разъемы 6,5 мм или более странные порты, для которых требовались танцы с бубном.

Соединение через Bluetooth устанавливается мгновенно, будь то смартфон, телевизор, планшет или ноутбук. При этом, если нужно, можно использовать комплектный AUX-шнур для подключения к устройствам «по старинке».

По умолчанию на экране отображаются часы, дата, уровень заряда, громкость динамика и микрофона. Кроме того, Divoom StarSpark оснащен встроенным шумоподавлением и 8 предустановленными профилями, каждый из которых уникален:

Sing — идеален для вокальных выступлений. Он подчеркивает вокал, делая его главным элементом звучания, и создает его чистым, без искажений и шумов;

Pop — аналогично режиму Sing, но предназначен для групповых выступлений, когда несколько человек поют одновременно в один микрофон. Он также обеспечивает выделение вокала, сохраняя чистоту и ясность звучания каждого голоса;

Host — обеспечивает чистый звук без эха и резонансов, что делает его идеальным для ведения конференций, вебинаров и других мероприятий, где важно, чтобы голос звучал четко и без помех;

Studio — добавляет небольшую порцию автотюна, что может придать голосу некоторый эффект и интересный тембр;

Drig — позволяет сильно выделить голос исполнителя на фоне композиции;

Electronic — создает эффект эха и делает голос более электронным, что может использоваться в электронной музыке;

Bot — делает голос роботизированным и может использоваться для создания интересных эффектов в музыке или звуковых эффектах. Лично от такого голоса мой кот убежал в другую комнату;

Kid — этот режим делает голос высоким, похожим на детский. Он может использоваться для создания забавных звуковых эффектов или для звучания как ребенок в играх или на тематических мероприятиях.

Для изменения профиля достаточно зажать среднюю кнопку на 1 секунду.

При подключении микрофона через Bluetooth можно включать любую музыкальную композицию и начинать петь. При этом звук выводится на встроенный динамик мощностью 20 Вт, который обеспечивает качественный и чистый звук.

Кроме того, с помощью колесика можно регулировать громкость динамика, а при нажатии на нижнюю кнопку — останавливать или воспроизводить композицию.

В настройках доступны регулировка уровня громкости самого микрофона и различные звуковые эффекты — от аплодисментов до клаксона автомобиля. Конечно, последнее больше для развлечения или конкурсов, но может скрасить и поднять настроение в компании.

Кстати про настроение, если вы счастливый обладатель двух таких микрофонов или он есть у вашего друга, то можно создать пару. Делается это всего в одно нажатие.

Отдельного внимания заслуживает режим BGM (Background Music), который позволяет приглушить голос исполнителя в музыкальном треке, сохраняя только фоновый звук. Это очень удобно для тех, кто хочет исполнить любимую песню, но не имеет доступа к её минусовке. Включив режим BGM на микрофоне, можно петь под любой музыкальный трек, получая при этом инструментальную поддержку.

Найти караоке-версии песен несложно на YouTube. Кроме того, стриминговые сервисы Яндекс Музыка, Apple Music и Spotify давно поддерживают тексты песен.

Стоит также обратить внимание на настройку экрана. Если по какой-то причине стандартный дисплей вам не подходит, то вы можете выбрать любой другой. Лично мне понравился тот, что меняет свои цвета в такт музыке.

У микрофона есть своё бесплатное приложение Divoom (доступно на Android и iOS), но мне не удалось быстро разобраться в нём. Оно позволяет получать множество дополнительных заставок на любой вкус и устанавливать понравившиеся всего в несколько нажатий. Если ни один из экранов не понравится, то всегда можно создать свой и поделиться им с другими пользователями.

Кроме того, если я правильно понял, в приложении есть функции социальной сети для общения с другими пользователями со всего мира, подписок и заработка виртуальных монет.

Среди интересных функций в приложении есть режим «DJ Миксер», который позволяет заняться созданием композиции и затягивает на долгое время.

В качестве бонуса можно подключиться к множеству различных онлайн-радиостанций и просто слушать их через встроенный динамик.

Играет долго

Одним из главных аспектов любого портативного устройства является его время работы от одного заряда. Микрофон для караоке Divoom StarSpark оснащен батареей на 5000 мАч, которая обеспечивает до 6 часов автономной работы. И хотя полная зарядка занимает до 4 часов, можно использовать микрофон во время подзарядки.

Я не использовал микрофон на протяжении 6 часов беспрерывно, но точно могу сказать, что заряд расходуется достаточно медленно. Его хватит на 2 веселых вечера и несколько включений/выключений ради экспериментов.

Итого

Divoom StarSpark — это многофункциональное устройство, которое понравится как детям, так и взрослым. Большой набор функций делает его универсальным и позволяет использовать в различных ситуациях. Кроме того, отличное качество звука и множество дополнительных функций полностью оправдывают его покупку.

Мы в редакции The GEEK были приятно удивлены тем, как устройство такого плана может настолько порадовать. Однозначно советуем открыть для себя мир современных технологичных караоке-микрофонов, работающих по Bluetooth. Уже можете составлять список песен для состояния «проораться вдоволь».

Divoom StarSpark идеально подойдет для караоке-вечеров с друзьями на даче или внеплановых корпоративов. А еще большой плюс — доступная цена StarSpark, которую можно найти в интернет-магазине Бука и на OZON.

Плюсы Хороший звук

Качественная сборка

Простое подключение

Упаковка и комплектация

Множество разных функций Минусы Плохая инструкция

Запутанное приложение