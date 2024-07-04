Обзор слинг-сумки Divoom Pixoo: киберпанк на ваших плечах

Когда речь заходит о гаджетах от Divoom, всегда интересно узнать, что нового они придумали. От забавных умных колонок до стильных аксессуаров, Divoom известен своим умением сочетать функциональность с необычным дизайном.

Вспомним, например, умную колонку Divoom Timebox-Evo с пиксельным экраном и возможностью играть в олдскульные игры. Или же колонку Divoom DitooMic, которая сочетает в себе функциональность караоке и стиль ретро-компьютера.

Сегодня мы остановимся на их необычной сумке, которая станет настоящим открытием для тех, кто ценит не только внешний вид, но и практичность. Встречайте слинг-сумку Divoom Pixoo 3-го поколения — не просто аксессуар, а настоящее сочетание стиля и удобства.

Характеристики Divoom Pixoo (3 gen)

Модель: Divoom Pixoo 3 Gen

Материал: полиэфирное волокно

Размер: 340 x 150 x 90 мм

Объем: 3,3 л

Вес: 603 г

Экран: 16 x 16 точек, LED

Аккумулятор: нет

Цена на момент обзора: 6 990 ₽

Комплект поставки

Divoom Pixoo поставляется в «нарядной» коробке жёлтого цвета, которая легко подойдет в качестве подарочной упаковки. Сбоку напечатана инструкция по быстрому запуску с QR-кодом. Внутри ZIP-пакета находится сама сумка и документация.

Сумка, которая выделяется

В третьем поколении Divoom Pixoo производитель полностью перешел на черный цвет (без серых деталей). Также изменился механизм крепления для ключей, усовершенствован внутренний карман с двумя отделениями на молнии, а на желтый ремешок добавлен логотип.

Сумка стильная, продуманная до мелочей, а сочетание жёлтого с чёрным добавляет свою изюминку. Логотип выполнен в виде кнопки, но она лишь декоративная. Рядом находится серая вставка-светоотражатель, которая добавляет заметности в тёмное время суток, если дисплей сумки отключен.

Сумка изготовлена из полиэфирного волокна, что обеспечивает её прочность и долговечность. Внутренний слой выполнен из мягкой ткани, которая защищает содержимое от царапин и повреждений. И что самое главное, сумка не боится дождя и снега благодаря защите от влаги, чем не могут похвастаться большинство обычных сумок от именитых брендов. Однако погружать её в воду явно не стоит, так как экран может этого не пережить.

Сумка имеет несколько отделений для удобного хранения различных предметов:

Основное отделение: достаточно вместительное, чтобы разместить в нём все необходимые вещи, такие как телефон, кошелек, ключи, небольшие гаджеты и даже бутылку воды.

Внутренний карман: внутри основного отделения находится «скрытый» карман на молнии для хранения ценных предметов, таких как паспорт, водительские права и кошелек. На другой стороне есть выдвижной шнурок для ключей.

Передний карман: на лицевой стороне сумки, удобен для быстрого доступа к часто используемым предметам, например, наушникам. Здесь же размещён шнур для подключения повербанка.

Задний карман: вместительный, но без внутренних кармашков. Прилегает к телу.

Нейлоновый пояс можно легко регулировать по длине, обеспечивая комфортное ношение на талии или через плечо для людей с различной комплекцией. Фастекс (застёжка-карабин) установлен весьма необычный. Для его открытия нужно вдавить кнопку «Open», и тогда застёжка откроется. Такое решение защищает от случайного раскрытия, что пригодится не только в городских условиях, но и на рейвах при «сильных трясках».

Сбоку и внизу есть металлические стяжки для увеличения или уменьшения объёма сумки. Не хотите «пузатый» вид — стягиваете, хотите вместить больше вещей — ослабляете стяжки. Также на нижние стяжки можно поместить зонт, монопод или раскладной штатив.

На обратной стороне резиновая ручка. Можно носить сумку в руках или зафиксировать её, например, на чемодане в аэропорту.

Настоящий киберпанк

Теперь мы переходим к главной особенности сумки Divoom Pixoo — её LED-дисплею с разрешением 16 на 16 пикселей, расположенному на лицевой стороне. Встроенного аккумулятора нет, поэтому первым делом нужно подключить к сумке источник питания, а именно повербанк. Подключается он в переднем кармане через стандартный USB. В моём случае это батарейка на 30000 мАч, которой хватит на долгое время для питания сумки. При желании можно задать время автоматического выключения: от 30 минут до 12 часов, или выбрать, чтобы сумка никогда не отключалась.

После этих шагов нужно включить Bluetooth на телефоне и зайти в приложение Divoom (доступно для iOS и Android). В нём Divoom Pixoo будет доступна для подключения. Далее на дисплей можно вывести любую анимацию от тысяч разных авторов, статическое изображение или создать своё — с нуля или загрузить из галереи телефона.

Также можно выставить один из вариантов часов или различные сигналы, или собрать свою комбинацию анимаций, которые будут переключаться автоматически.

На мой взгляд, самые крутые «пиксели» с чёрным фоном. Они сливаются с основным цветом сумки и выглядят максимально футуристично. Можно отрегулировать яркость — снизить или повысить её. В тёмное время суток с работающим LED-дисплеем сумка привлекает любопытные взгляды прохожих.

Не хотите привлекать лишнего внимания? Просто отсоедините повербанк, и экран станет незаметным — никто даже не догадается о его существовании.

Но если стремитесь выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность, подключите аккумулятор и демонстрируйте свою сумку всем вокруг.

На досуге можно провести время за игрой, а джойстиком выступит сам телефон. На выбор доступно 8 игр, такие как классическая змейка и пинг-понг, а также пиксельные версии Flappy Bird и гонок. Управление шустрое, как и отклик на LED-дисплее сумки.

Итого

Помимо стильного внешнего вида, сумка Divoom Pixoo отличается высокой степенью надёжности и безопасности. Прочный полиэстер защищает содержимое от внешних повреждений, а влагозащита гарантирует сохранность ваших вещей в любую погоду. Металлические молнии и необычная застёжка-карабин обеспечивают дополнительную защиту от краж и случайного открытия.

Но самое крутое — это то, что Divoom Pixoo не просто сумка. Это многофункциональное устройство, которое впишется в городской образ жизни, добавив нотку современных технологий. Она идеально подойдёт для активных людей, которые не боятся выделяться и хотят всегда быть в тренде.

Так что, если вы ищете нечто большее, чем просто сумку, Divoom Pixoo — ваш выбор.

Слинг-сумка Divoom Pixoo Стильный внешний вид

Большая вместимость

Качественные швы

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