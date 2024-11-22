Обзор Divoom Spark-Pop: ретро-колонка из будущего

В наше время портативные колонки стали невероятно популярными, и на рынке можно найти множество вариантов на любой вкус. Однако даже среди такого многообразия Divoom продолжает удивлять.

В этот раз у меня на обзоре портативная колонка Divoom Spark-Pop. Она не только радует своим ярким дизайном в стиле ретрофутуризма, но и предлагает отличный звук и достойную автономность. Давайте разберемся, каковы основные характеристики колонки, и что делает её уникальной среди конкурентов.

Характеристики Divoom Spark-Pop

Динамик: 40 мм

Выходная мощность: 5 Вт

Частота воспроизведения: 80 Гц – 20 кГц

Диапазон действия: около 10 м

Аккумулятор: 1000 мАч

Напряжение аккумулятора: 3,7 В

Время воспроизведения: около 5 часов

Время зарядки: 2-2,5 часа

Связь: Bluetooth 5.3

Габариты: 68,8 × 41,5 × 81,4 мм, 190 г

Цена на момент обзора: 5 499 ₽

Комплект поставки

Одной из уникальных особенностей продукции Divoom, в том числе колонок, является комплектация. Spark-Pop поставляется в стильном сером футляре, поверхность которого по текстуре напоминает кожу с декоративной строчкой.

Внутри:

Колонка Divoom Spark-Pop

Ремешок для переноски

Плетёный кабель USB-C для зарядки

Руководство пользователя

Сам футляр находится в брендированном бело-синем бумажном пакете, на котором также разместился слоган — «Spark Your Life» («Зажги свою жизнь»). Divoom Spark-Pop буквально представляет собой готовый подарок, который можно вручить сразу после покупки, не задумываясь о дополнительной упаковке.

Стильное ретро-будущее

Divoom всегда придаёт большое значение дизайну своих колонок, и Spark-Pop — яркий тому пример. Устройство выполнено в стиле ретрофутуризма с бело-сине-красными акцентами. В линейке также есть альтернативная розовая расцветка.

Однако не только яркие цвета бросаются в глаза. Ещё одной фишкой дизайна Spark-Pop стал корпус, который состоит из двух половинок — металлической и прозрачной пластиковой. Футуризма добавляют элементы, виднеющиеся через прозрачный пластик, пластинка в фирменных цветах на задней части устройства, а также надписи и изображения на корпусе.

Колонка буквально «усыпана» мелкими деталями, которые интересно искать и рассматривать.

Пройдёмся по основным элементам управления и интерфейсам. На «лицевой» стороне Divoom Spark-Pop располагается крупный динамик, а под ним горизонтальная декоративная «решётка». Дно колонки прорезиненное, благодаря чему она не скользит и устойчива на любой поверхности.

На левой грани Spark-Pop находится колесико для регулировки громкости, а с противоположной стороны — кольцо для крепления ремешка и защитная силиконовая накладка, под которой скрывается порт USB-C и индикатор зарядки.

Управляется беспроводная колонка Divoom Spark-Pop с помощью четырёх кнопок, которые располагаются по обе стороны от динамика:

Переключение треков (синие слева)

Включение/выключение (красная справа снизу)

Воспроизведение/разрыв Bluetooth-соединения (красная справа сверху)

Кроме того, на «лицевой» стороне есть индикатор Bluetooth — круглый элемент со звёздочкой, который на первый взгляд похож на кнопку. При первом запуске он мигает, а после сопряжения со смартфоном становится белым.

Несмотря на то, что Divoom Spark-Pop похожа на девайс из постапокалиптической вселенной Fallout, она отлично вписывается в любой интерьер и точно удивит гостей.

Однако основной фишкой всё равно остаётся портативность и возможность взять колонку с собой и наслаждаться музыкой в любом месте и в любое время.

Мал, да удал

Divoom Spark-Pop приятно удивляет своим звучанием! Для столь компактного устройства, встроенный 40-мм динамик мощностью 5 Вт выдаёт громкий, чистый и сбалансированный звук. В очередной раз удивляюсь тому, как Divoom удаётся «вместить» качественное звучание в миниатюрное устройство.

Колонка отличается хорошо проработанными частотами. Низкие — глубокие и насыщенные, не «гудят» и не перекрывают остальные частоты, что особенно радует в электронной и поп-музыке. Средние частоты чётко выделяют вокал и основные инструменты, а высокие — звучат детально и не искажаются даже на максимальной громкости. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Divoom Spark-Pop отлично подойдёт для прослушивания музыки любых жанров.

Кроме того, благодаря поддержке Bluetooth 5.3, колонка обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 метров, а также в пару кликов синхронизируется со смартфонами на Android и iOS.

5 часов музыки

Несмотря на скромные размеры, Divoom Spark-Pop демонстрирует отличные показатели автономности, позволяя наслаждаться музыкой длительное время без необходимости подзарядки. Благодаря аккумулятору на 1000 мАч колонка может непрерывно воспроизводить музыку на протяжении 5 часов.

Если аккумулятор всё же разрядился, то на его полную зарядку уйдёт около 2-2,5 часов. Это вполне комфортный показатель для таких портативных устройств. Для удобства рядом с портом USB-C есть индикатор, который во время зарядки постоянно светится, а после завершения гаснет.

Итого

Divoom Spark-Pop — это удивительное сочетание стильного ретрофутуризма, впечатляющего звучания и высокой автономности в миниатюрном корпусе. Колонка подходит абсолютно для любых музыкальных жанров, а компактные размеры и автономность делают её подходящим вариантом для длительных прогулок, встреч с друзьями на природе или путешествий.

Divoom Spark-Pop Стильная колонка

Высокое качество звука

Идеальная для подарка

Богатая комплектация

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