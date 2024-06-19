Обзор Divoom Timebox-Evo: умная колонка с пиксельным экраном и играми

Если вы хоть раз пытались выбрать себе беспроводную колонку, то точно сталкивались с огромным разнообразием моделей на любой вкус. Чтобы выделиться среди тысяч колонок, производители нередко дополняют качественное звучание другими фишками, например, экраном и даже мини-играми. В таком случае, колонка превращается в полноценное многофункциональное устройство, которое украсит любое пространство.

Одним из ярких представителей таких гаджетов является Divoom Timebox-Evo — колонка, которая сочетает в себе отличное звучание и пиксельный LED-экран с множеством интересных функций. Готов поделиться с вами особенностями устройства и рассказать, чем мне понравилась данная колонка от Divoom.

Характеристики Divoom Timebox-Evo

Динамик: 45 мм

Выходная мощность: 6 Вт

Частота воспроизведения: 95 Гц – 20 кГц

Соотношение шум-сигнал: ≥ 75 дБ

Диапазон действия: до 10 м

Аккумулятор: 2500 мАч

Автономность: до 6 часов

Микрофон: есть

Связь: Bluetooth 5.0

Габариты: 98,5×98,5×38 мм, 316 г

Цена на момент обзора: 4 699 ₽

Не просто коробка

Bluetooth-колонка Divoom Timebox-Evo поставляется в минималистичной чёрной коробке, поверх которой находится обёртка с изображением и краткими характеристиками самого устройства.

В целом по комплектации нет ничего особенного. Внутри коробки с надписью «Divoom» находятся:

Колонка

Кабель USB-A на USB-C для зарядки

Документация

Однако, несмотря на всю простоту, я бы отметил премиальный внешний вид упаковки. Поэтому если использовать колонку в качестве подарка, то над дополнительной обёрткой можно даже не заморачиваться.

Внешний вид

Колонка Divoom Timebox-Evo выполнена из чёрного пластика с покрытием soft-touch. Хотя нет необходимости постоянно держать её в руках, материал корпуса приятный на ощупь, что добавляет премиальности продукту.

На передней стороне Bluetooth-колонки находится большой LED-экран с разрешением 256 пикселей (16 на 16). Справа размещена кнопка включения и микрофон, а сверху – панель управления. На этой панели расположены пять многофункциональных кнопок:

Кнопка воспроизведения – начинает воспроизведение музыки, ставит на паузу, отвечает на звонки или завершает их при нажатии, а при удержании позволяет записать голосовое сообщение или отклонить входящий звонок

– начинает воспроизведение музыки, ставит на паузу, отвечает на звонки или завершает их при нажатии, а при удержании позволяет записать голосовое сообщение или отклонить входящий звонок Кнопки плюс и минус – регулируют громкость и переключают музыкальные треки

– регулируют громкость и переключают музыкальные треки Кнопка времени – устанавливает таймер автоматического отключения питания и позволяет вручную установить будильник

– устанавливает таймер автоматического отключения питания и позволяет вручную установить будильник Кнопка режима – переключает режимы экрана и сменяет визуальные эффекты

Сам 6-ваттный динамик расположен на противоположной от экрана стороне. Рядом находится порт USB-C для подключения зарядного устройства и световой индикатор.

Использование карт microSD колонка не поддерживает, так что воспроизведение музыки возможно только через Bluetooth. Для меня это абсолютно не проблема, так как карты памяти практически не использую.

Divoom Timebox-Evo выглядит весьма привлекательно, сочетая в себе сдержанный и минималистичный дизайн и пиксельный экран, который у меня ассоциируется с пиксельными играми 80-х или 90-х годов. Благодаря этому колонка гармонично впишется в любой интерьер, будь то домашний офис или гостиная.

Пиксель на пиксель

Давайте подробнее остановимся на главной особенности колонки – экране. Дисплей Timebox-Evo можно настроить с помощью приложения «Divoom: pixel art». Его можно скачать на Android (5.0 и выше) и iOS (iOS 9.3 или новее) в Google Play и App Store. Для удобства в руководстве пользователя и на упаковке колонки размещены QR-коды для быстрой загрузки.

В приложении Divoom реализовали интуитивно понятный интерфейс с переводом на русский язык. Да, в каких-то моментах он кажется немного кривым, но в целом это никак не влияет на общее понимание.

После подключения колонки её можно настроить под себя. Пользователю доступны различные настройки экрана, например, только в галерее представлено несколько сотен тысяч анимаций, которые можно установить в один клик.

Мне особенно понравилась функция создания собственных изображений. С помощью доступных инструментов можно нарисовать как статические пиксельные изображения, так и динамичные анимации, состоящие из нескольких кадров, или даже передавать на экран текст с различными визуальными эффектами.

Divoom также включила в приложение разнообразные развлекательные функции. Пользователи могут выбирать изображения для раскрашивания или создавать музыку с помощью DJ-микшера. Есть даже пиксельные игры, управляемые кнопками на верхней панели колонки.

Через приложение можно также создавать голосовые сообщения, которые будут воспроизводиться через колонку, устанавливать будильники, пользоваться планировщиком, обратным отсчетом, секундомером, измерять уровень шума и использовать табло, например, для настольных игр.

Отдельно можно отметить ночной режим в Timebox-Evo. Специальное звуковое сопровождение, которое состоит из различных звуков природы, вместе с запрограммированной подсветкой помогают лучше и быстрее заснуть. По сути, в таком режиме колонка превращается в своего рода ночник.

Если активировать на экране колонки отображение времени, в приложении доступно множество циферблатов, которые можно также адаптировать под себя. Кроме того, можно включить показ погоды и уведомлений со смартфона. Однако колонка не отображает полнотекстовые оповещения из социальных сетей и мессенджеров, она демонстрирует лишь иконки соответствующих приложений.

Звук решает

За звук в Divoom Timebox-Evo отвечает динамик с выходной мощностью 6 Вт и диаметром 45 мм. Его работу дополняет современный цифровой звуковой процессор DSP и фазоинвертор. Частотный диапазон колонки составляет от 95 Гц до 20 кГц, а соотношение сигнал/шум – не менее 75 дБ.

Для подключения к устройствам колонка использует Bluetooth 5.0, что гарантирует стабильное соединение и качественную передачу звука. В моём случае, сигнал оставался стабильным даже через две стены в квартире.

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Каждое действие на колонке сопровождается пиксельной анимацией.

Что касается непосредственного звучания, то колонка выдаёт достойный качественный звук с плотными, сбалансированными басами. Высокие частоты, хотя и немного менее детализированные по сравнению со средними и низкими, всё же достаточно качественные для устройства такого размера.

Учитывая, что Bluetooth-колонки я тестирую достаточно редко, Timebox-Evo впечатлила меня относительной чистотой и отсутствием искажений. В моём представлении, компактные колонки, а тем более те, которые пытаются удивить дополнительными фишками, это не про качественный звук. Но в данном случае это абсолютно не так.

Важно, что в приложении также доступно онлайн-радио, требующее постоянного интернет-соединения для прослушивания. Для разнообразия самое то! Колонка также оснащена встроенным микрофоном, который позволяет использовать устройство для телефонных разговоров, если оно подключено к смартфону. Качество микрофона неплохое, хотя лично мне некомфортно использовать Divoom Timebox-Evo для ответов на входящие вызовы.

Учитывая свои размеры и ценовую категорию, колонка Divoom Timebox-Evo предлагает достойное качество звучания и громкость. Она выдаёт стабильный звук вне зависимости от жанра музыки.

Долгоиграющий инструмент

Колонка Divoom Timebox-Evo оснащена встроенным аккумулятором ёмкостью 2500 мАч, что обеспечивает её автономную работу на протяжении примерно 5-6 часов. Это делает устройство удобным в повседневном использовании, а также в длительных поездках или на открытом воздухе.

Полная зарядка аккумулятора занимает около 3,5 часов, однако всё зависит от адаптера питания. При этом одним из улучшений нынешней модели Timebox-Evo по сравнению с предшественниками является переход на использование порта USB Type-C вместо устаревшего microUSB.

Итог

Divoom Timebox-Evo предлагает отличное сочетание качественного звука, развлечений, практичности и стиля, что делает её отличным выбором для подарка, как для взрослых, так и для детей. Яркий LED-экран не только привлекает внимание, но и позволяет творчески выразить себя, создавая собственные изображения и анимации.

Кроме того, Divoom Timebox-Evo может стать стильным дополнением к интерьеру любого помещения. Её можно использовать в качестве ночника или декоративного элемента, благодаря разнообразию визуальных эффектов и настройкам экрана, которые легко изменить под настроение или дизайн комнаты.

Помимо декоративных функций, Timebox-Evo прекрасно справляется с основной задачей — воспроизведением музыки. Встроенный аккумулятор на 2500 мАч обеспечивает до 6 часов воспроизведения, а качество звука делает прослушивание музыки настоящим удовольствием.

Divoom Timebox-Evo Отличный звук

Качественный корпус

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