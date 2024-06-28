Обзор Divoom DitooMic: колонка с караоке в стиле ретро-компьютера 

На рынке колонок существует огромное множество вариантов, от классических моделей до современных гаджетов с интеллектуальными функциями. Однако, несмотря на такое разнообразие, компания Divoom продолжает удивлять своей креативностью.

На этот раз у меня на обзоре мини колонка Divoom DitooMic, которая выполнена в стиле ретро-компьютера с большим экраном и механической клавиатурой, а также имеет полноценное караоке. Разбираемся вместе, что это за зверь такой и каковы основные фишки этого девайса.

Характеристики Divoom DitooMic

Динамик: 48 мм

Выходная мощность: 15 Вт

Частота воспроизведения: 80 Гц – 20 кГц

Частотный диапазон микрофона: 50 Гц – 15 кГц

Соотношение шум-сигнал: ≥ 72 дБ

Диапазон действия: до 10 м

Аккумулятор колонки: 5000 мАч

Аккумулятор микрофона: 350 мАч

Автономность: до 8 часов

Микрофон: есть

Связь: Bluetooth 5.0

Размеры колонки: 114,2×90×121,2 мм, 524 г

Размеры микрофона: 22,5×22,5×117 мм, 32 г

Цена на момент обзора: 7 399 ₽

Готовый подарок

Divoom DitooMic — не первая колонка, которую я обозреваю, но её комплектация по-настоящему удивляет. Она сразу упакована в подарочный пакет, внутри которого стильный кейс с прозрачной передней стенкой.

В комплект входит:

Колонка

Микрофон

Ветрозащита для микрофона

Плетёный кабель USB-A на USB-C для зарядки

Пиксельные наклейки Divoom

Документация

Благодаря элегантной подарочной упаковке и полной комплектации, Divoom DitooMic представляет собой идеальный готовый подарок, который можно вручить сразу после покупки.

Компьютер из детства

Divoom DitooMic доступна в трех цветовых вариантах: голубом, зеленом и розовом. Мне в руки попала зеленая версия. Она выполнена в стиле ретро-компьютера с «пузатым» монитором, механической клавиатурой и небольшим джойстиком.

Корпус колонки выполнен из глянцевого пластика, который почти не собирает отпечатки пальцев. Устройство получило достаточно большой экран с разрешением 16×16 пикселей для отображения пиксель-арта и других графических элементов.

Пройдемся по интерфейсам и кнопкам управления. Сверху находится пластиковая решетка с динамиком диаметром 48 мм, а сзади — фазоинверторный порт и защитная силиконовая накладка, скрывающая разъем USB-C, порт для MicroSD и кнопку включения. На дне расположены силиконовые ножки и информационная табличка с QR-кодом для скачивания фирменного приложения.

Управление колонкой осуществляется с помощью механической клавиатуры с подсветкой и джойстика:

Кнопка «M»: короткое нажатие — вход и выход из меню, долгое — включает или отключает подсветку клавиатуры

Кнопка «+»: увеличивает громкость или яркость экрана

Кнопка «−»: снижает громкость или уменьшает яркость экрана

Кнопка подсветки: меняет заставку или световые эффекты

Стрелка влево: переключает на предыдущий трек или на предыдущий световой эффект

Стрелка вправо: переходит к следующему треку или изменяет эффект подсветки

Джойстик: пауза и воспроизведение

Кнопка караоке: включает или выключает режим караоке при нажатии, в караоке с вставленной SD-картой начинается запись при удержании, не в режиме караоке с вставленной SD-картой — воспроизведение записи

Клавиатура радует не только приятным «щелчком» механики, но и красиво переливается разными цветами в темноте.

Кроме того, управлять колонкой можно при помощи фирменного приложения, которое поддерживает русский язык. Но о его функционале поговорим позже.

Микрофон, хоть и мал, но оснащен зарядным портом и кнопками управления. Верхняя кнопка отвечает за включение/выключение, а центральный рычажок — за регулировку громкости. Порт для зарядки USB-C находится сбоку. При этом сам микрофон можно использовать даже во время зарядки.

Золотистый цвет добавляет микрофону игрушечной привлекательности, однако по функционалу он не уступает полноразмерным аналогам, так как обладает хорошим сбалансированным звучанием.

Уникальный внешний вид колонки делает ее заметной деталью интерьера, которая непременно удивит гостей. Divoom DitooMic будет хорошо смотреться как на рабочем столе гика или айтишника, так и в детской комнате.

Звук и микрофон

Что касается непосредственно звука, то Divoom DitooMic удивляет своими возможностями, несмотря на компактные размеры. Колонка оснащена динамиком с выходной мощностью 15 Вт и диаметром 48 мм. Он обеспечивает громкое и качественное звучание. И средние, и высокие частоты звучат достаточно чисто.

Микрофон, имеющий частотный диапазон от 50 Гц до 15 кГц, работает около 5 часов и справляется со своей задачей на удивление хорошо. Я рекомендую использовать ветрозащиту, которая идет в комплекте, чтобы снизить фоновые шумы.

При переключении треков будет «ползти» строка с названием и именем исполнителя.

Переключатель на микрофоне позволяет выбирать различные эффекты обработки голоса в реальном времени, с минимальной задержкой в режиме «Оригинальный звук» и еще меньшей задержкой в режиме пения.

Divoom DitooMic, учитывая её размер и цену, предлагает достойное и самое главное стабильное звучание, что делает колонку прекрасным выбором для домашнего караоке и развлечений. Да, это не профессиональное устройство, однако оно точно вызовет восторг у людей абсолютно любого возраста.

Море фишек

Колонка Divoom DitooMic предлагает широкий спектр функций через фирменное приложение «Divoom: pixel art», доступное для Android и iOS. Чтобы облегчить загрузку, в руководстве пользователя, на упаковке и на дне колонки размещен соответствующий QR-код.

После подключения к приложению открываются возможности настройки: от выбора экранных анимаций из обширной галереи до создания собственных пиксель-арт изображений и анимаций.

В приложении также представлены развлекательные функции, включая пиксельные игры, инструменты для рисования и DJ-микшер для создания музыки. Пользователи могут отправлять голосовые сообщения, настраивать будильники и использовать секундомер или таймер. А вечером можно активировать ночной режим с приятными звуками природы для легкого засыпания.

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Еще одной фишкой Divoom DitooMic, помимо создания изображений, является микрофон. Его настройка также производится в приложении во вкладке «Музыкальный эквалайзер». В частности, можно включить реверберацию и изменение голоса, например, сделав себе голос робота или ребенка, а также добавив фоновые звуки.

Для караоке можно использовать функцию «Оригинальный звук», которая приглушает вокал в песне, либо активировать режим «Нижний фон», автоматически снижающий громкость музыки.

Колонка также предлагает доступ к множеству интернет-радиостанций и воспроизводит музыку с SD-карты, поддерживая основные аудиоформаты.

Несмотря на то, что основные фишки Divoom DitooMic доступны через приложение, часть функций можно активировать непосредственно на самой колонке, используя клавиатуру и джойстик для навигации по меню.

Например, можно прямо с колонки поиграть в игры (пиксельный пинг-понг, гонки, змейка и т. д.), вести счет очков, поставить будильник, запустить секундомер и даже измерить уровень шума. Управление происходит при помощи клавиатуры, а рычажок отвечает за подтверждение каждого действия. Этакий мини-автомат.

Хватит надолго

Колонка Divoom DitooMic оборудована встроенным аккумулятором на 5000 мАч, что позволяет ей работать до 8 часов без подзарядки. В микрофоне установлен аккумулятор меньшей ёмкости — 350 мАч, обеспечивающий до 5 часов работы.

Зарядка аккумулятора колонки занимает около трёх часов, но продолжительность может варьироваться в зависимости от используемого адаптера питания. В целом автономности устройства достаточно, чтобы брать его с собой на природу или на дачу.

Итог

Как итог, Divoom DitooMic выделяется благодаря своему разнообразию функций, достойному звучанию, уникальному и привлекательному дизайну, а также высокому качеству исполнения и детализации. Все это оставило у меня только положительные эмоции.

Хотя на первый взгляд колонка может казаться игрушечной, она на самом деле является полноценным многофункциональным устройством, которое можно использовать не только для воспроизведения музыки, но и в качестве караоке, либо вообще ночника. Всё это делает Divoom DitooMic идеальным подарком как для взрослых, так и для детей.

Divoom DitooMic Стильная вещь

Качественный звук

Механическая клавиатура

Подойдёт для подарка

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