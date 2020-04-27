Обзор Huawei Watch GT 2: долгоиграющие смарт-часы

Смарт-часы Huawei Watch GT 2 довольно необычная новинка от китайской компании. Они работают на собственной операционке, умеют принимать звонки, уведомления и также защищены от воды. Кроме того, не может не радовать время автономной работы – до 14 дней. Мало часов с таким обширным функционалом могут похвастаться таким результатом. Я честно тестировал их каждый день на протяжении месяца и сказать честно, практически остался доволен.

На обзор достались Huawei Watch GT 2 на 46 мм. Они отлично смотрятся как на женской, так и на мужской руке. Но вот с деловым костюмом я их навряд ли надел, да и любые умные часы в целом. Хотя их корпус позволяет их замаскировать, а всё благодаря большому выборы циферблатов и функции всегда включенного дисплея, которые может высвечивать два типа циферблата – цифровой и аналоговый.

Классика, спорт и гламур

Huawei Watch GT 2 доступны в классическом и спортивном дизайне. Если выбрать классику, то в комплекте будет кожаный ремешком, а вот в спортивной версии пользователь получит силиконовый.

Дисплей выглядит качественно, быстро срабатывает на прикосновения, а управлять всем функционалом достаточно удобно. По словам Huawei для экрана использовалось 3D стекло, что оно дало – загадка. Металлическое основание корпуса выглядит стильно и дорого. Для обратной части корпуса использован пластик, чтобы на руке часы ощущались комфортно.

На правой части корпуса есть две кнопки, которые присутствовали и на прошлых моделях. Одна отвечает за быструю активацию спортивных режимов, а другая предназначена для входа в меню. Лично у меня первая имела привычку самовольно нажиматься, если кисть сгибалась при отжиманиях. Поэтому случайное нажатие не исключено. Хотя сама механические кнопки не такие тугие, как хотелось бы, но и не сказать, что они люфтят и нажимаются легко.

Часы оснащены динамиком, который расположен практически между кнопками. На удивление многих собеседников, звучание детализированное и громкое.

На левой части корпуса располагается только микрофон. Можно совершать звонки, если активировано Bluetooth-соединение. Однако не обошлось без проблем, когда вместо ответа в AirPods соединение происходило на часы и весь магазин мог услышать моего собеседника, приходилось отключать часы от блютуза.

На обратной стороне расположена магнитная зарядка и датчики для измерения пульса.

Насыщенный яркий

Экран смарт-часов достаточно крупный, его диагональ составляет 1.39 дюйма, а разрешение 454 на 454 точек. За основу была взята AMOLED-матрица. Даже если посмотреть на экран под углом, изображение не будет искажаться. По сравнению с предыдущими моделями, картинка стала отображаться более насыщенно и ярко. Любую информацию можно детально рассмотреть даже при солнечном свете. Поэтому к дисплею смарт-часов никаких нареканий нет.

Что касается сенсорного управления, оно здесь на высоком уровне. Благодаря олеофобному покрытию палец легко скользит по поверхности, и самое главное не упирается в безель, как это было на других моделях.

Настройки позволяют отображать время даже на выключенном экране. На выбор предоставляется всего два отображения – аналоговый или цифровой циферблат. Называется такой режим AOD. Он автоматически подстраивает яркость, в зависимости от времени суток и уровня освещения. Но режим при использовании данного режима, следует помнить, что заряд будет расходоваться в два раза быстрее.

До 14 дней на одном заряде

Смарт-часы от Huawei оснащены аккумулятором на 455 мАч. Это достаточно большой объем для такого устройства. Поэтому в режиме ожидания без подзарядки можно обойтись до 14 дней. Если же часами активно пользоваться c работающим GPS трекером, полного заряда хватит примерно на 30 часов. Долгую автономную работу также обеспечивает энергоэффективный процессор Kirin A1, в основе которого два ядра Cortex-M7.

Многие конкуренты не могут похвастаться такими показателями, что делает Huawei Watch GT 2 одними из лучших по автономности.

Большинство умных часов могут проработать от силы трое суток без подзарядки.

Устройство заряжается быстро с помощью привычной зарядной “шайбы” с магнитным держателем. От 0 до 100% батарея заряжается всего за полтора часа.

Звонки и уведомления

Все уведомления, которые приходят на телефон, отображаются на часах в отдельном окне. Они помечаются иконкой, которая соответствует приложению. Можно читать новые уведомления из Твиттера и прочих социальных сетей, но отвечать на них нельзя.

Есть возможность отвечать на телефонные звонки с помощью Bluetooth. В настройках устройства можно добавить до 10 телефонных номеров и вызывать их прямо с запястья. Максимальное расстояние между часами и телефоном составляет 150 метров. Во время разговора собеседника слышно четко и без искажений.

Функционал

В смарт-часах большое количество функций, которые связаны со спортом и здоровьем. Они поддерживают большое количество спортивных программ.

Можно воспользоваться следующими тренировками:

• Беговая дорожка;

• Езда на велосипеде;

• Эллипс;

• Велотренажер;

• Ходьба на улице;

• Кроссовый бег;

• Курсы бега;

• Бег на улице и другие.

При выборе режима «Курсы бега» становится доступно еще 13 различных беговых программ. Самостоятельно можно задать определенное количество шагов, которые нужно проходить за день. Если цель выполнена, на экране появляется медаль. Такая же фишка есть и на Apple Watch.

К сожалению часы не умеют автоматически ставиться на паузу. Если во время тренировки остановиться на отдых на пару минут, устройство все равно считает активность. Больше данных о тренировках можно получить, если активировать GPS функцию.

Умный бег

Забавная функция. Позволяет соревноваться в беге с искусственным интеллектом или с самим собой. На экране в настройках нужно задать определенную дистанцию для бега. Когда вы будете бежать, на дисплее будет отображаться имитация забега. Если остановится, анимация на дисплее тоже остановится, а силуэт искусственного интеллекта будет продолжать забег. Цель догнать его, и достигнуть поставленного результата.

Максимальное потребление кислорода

Смарт-часы способны определять VO2max. Активировав GPS, можно узнать точные данные, которые важны для здоровья. Если нет желания разбираться в показателях и искать расшифровку данных, приложение будет высвечивать результаты в следующем виде: «хорошо/средне/плохо».

Помимо этого, Huawei Watch GT 2 могут измерять уровень стресса. Измерения происходят по шкале от 0 до 100.

Функция «Музыкальный плеер» будет полезной для каждого активного пользователя. Под загрузку треков отведено 4 Гб. Слушать музыку можно прямо на часах через динамик, или с помощью беспроводных наушников.

Например, если синхронизироваться с iPhone, невозможно будет воспользоваться функцией измерения уровня стресса, нельзя загружать музыку на устройство, а также невозможно изменить циферблаты. Но чему тут удивляться, полное ограничения от Apple и нежелание допускать конкурентов к своей системе.

Финишная прямая

Умные часы Huawei Watch GT 2 cтанут отличным выбором, если фитнес-браслета уже мало или он надевается только на тренировки, а не для повседневных мероприятий. Широкий функционал позволит следить за своей активностью и здоровьем.

Одним из главных преимуществ является долгая работа аккумулятора без подзарядки. Кроме того, на борту нынче модная функция всегда включенного дисплея. Поэтому, если нет желания переходить на Apple Watch, то Huawei Watch GT 2 станут отличным выбором для смартфона на Android.