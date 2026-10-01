Люксовый HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design распаковали на видео

Сегодня в Китае HUAWEI представила базовые флагманы Mate 90/90 Pro и более «прокаченный» Mate 90 Pro Max в двух версиях, а вместе с ними дебютировал премиальный смартфон HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design, который уже распаковали на видео сразу после анонса, показав новинку со всех сторон.
HUAWEI Mate 90 RS создан на базе Mate 90 Pro Max, но получил иной дизайн задней панели и премиальные материалы корпуса. Спереди и сзади смартфон прикрыт высокопрочным фирменным стеклом Basalt Kunlun третьего поколения, а рама устройства выполнена из титана, подробно о его технических характеристиках мы писали в этом материале.
Кроме этого, Mate 90 RS поддерживает съёмную камеру Ruiying Z10 с настоящим зум-объективом, подробно об этом аксессуаре можете почитать здесь.