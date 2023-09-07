Google обновит дизайн браузера Chrome

Google анонсировала выход более современного дизайна своего браузера Chrome на ПК в честь его 15-летия. Обновление включает в себя более закруглённые элементы интерфейса, переработанные иконки, а также дополнительные цветовые палитры. Основная цель изменений — улучшение читабельности контента и создание более персонализированного визуального стиля.

Обновлённый дизайн Chrome — не единственное нововведение. Разработчики также улучшат систему проверки вредоносных сайтов, делая её более актуальной и динамичной. Теперь браузер будет проверять сайты на предмет опасности с использованием обновляемого в реальном времени списка опасных ресурсов.

Кроме того, Google сильно переработает дизайн интернет-магазина браузера. Пользователи уже могут оценить его новый внешний вид, посетив страницу общедоступной Preview-версии.