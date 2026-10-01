HUAWEI представила съёмную камеру Ruiying Z10 для смартфонов Mate 90
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HUAWEI представила съёмную камеру Ruiying Z10 для смартфонов Mate 90

Мобильная съёмка выходит на новый уровень.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:55
HUAWEI представила съёмную камеру Ruiying Z10 для смартфонов Mate 90

Сегодня в Китае состоялась презентация флагманской серии смартфонов Mate 90, в которую вошли базовые Mate 90/90 Pro и более «прокаченные» Mate 90 Pro Max и Mate 90 Pro Max Collector’s Edition, а также премиальный Mate 90 RS Ultimate Design. Вместе с этими устройствами дебютировала и съёмная камера Ruiying Z10, которая уже совместима с двумя моделями Mate 90.

В последние несколько лет многие производители Android-смартфонов выпустили фотонаборы со съёмными объективами, которые позволяют делать качественные фотографии на больших расстояниях. Но HUAWEI пошла ещё дальше, представив съёмную камеру, которая не только включает в себя зум-оптику, но и собственный датчик изображения.

Внутри съёмной камеры HUAWEI Ruiying Z10 установлен 1-дюймовый 50-мегапиксельный RYYB-сенсор, который больше любого другого интегрированного датчика в смартфоне. Поэтому этот аксессуар не просто улучшает качество изображения, а фактически полностью перестраивает фото и видео возможности устройства. В то время как другие фотонаборы до сих пор имели фиксированное фокусное расстояние, данная новинка предоставляет настоящий зум-объектив с переменной плавной кратностью от 1x до 10x, охватывающий диапазон 24–240 мм, с переменной диафрагмой f/2.0–f/4.5. Это практически самостоятельная камера, использующая телефон только для предоставления программного обеспечения, питания, и обработки информации.

На данный момент съёмная камера совместима лишь с двумя смартфонами — HUAWEI Mate 90 Pro Max Collector’s Edition и HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design.

Масса аксессуара составляет 346 г и устанавливается он на совместимые устройства без необходимости использования промежуточного чехла для крепления, а информация передаётся через специальную контактную группу.

В Китае съёмная камера HUAWEI Ruiying Z10 будет доступна для покупки по цене 5999 юаней (74 485 ₽).

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