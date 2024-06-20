Приложение Яндекс Музыка получило новую историю прослушиваний

Пользователи Яндекс Музыки теперь могут просматривать хронологию своих прослушиваний и источники воспроизведения треков, а также быстро возвращаться к композициям, которые они забыли добавить в свою Коллекцию.

Новая функция доступна из раздела «Для вас», где появился блок «История». В блоке отображаются не только прослушанные треки, но и источники их воспроизведения. Пользователи могут включить «Мою волну», перейти на страницу исполнителя или альбома, а также просмотреть свою Коллекцию.

Опция позволяет быстро вернуться к интересным открытиям из «Моей волны», которые не были добавлены в Коллекцию. Для этого достаточно просмотреть список прослушанных треков за последние дни.