Обзор Huawei P40 Pro: топовый боец без сервисов Google

В прошлом году Huawei лишилась сервисов Google на своих смартфонах из-за санкций США, но это не помешало компании продолжить выпускать устройства и давать им немалый ценник. На этот раз на обзор попал флагманский Huawei P40 Pro, который является прямым конкурентов американского iPhone 11 Pro и корейского Galaxy S20 Plus. P40 Pro получился стильным и элегантным аппаратом. Он обладает рядом серьезных преимуществ в отличие от более ранних аппаратов этой линейки.

Камера с 4 модулями от немецкой фирмы Leica позволяет делать фотографии и видео высокого качества, а процессор Kirin 990 5G обеспечивает высокую производительность и скорость работы.

Трендовый дизайн

Huawei P40 Pro приятно держать в руке, он увесистый и создаёт видимость премиального устройства. Изогнутый OLED-дисплей диагональю 6,58 дюйма достаточно удобен для управления одной рукой.

Задняя панель красиво переливается, прикрыта стеклом высокого качества. Но, если выбрать тёмную версию, то все следы от пальцев будут видны. Там же расположена выпирающая основная камера с 4 модулями и вспышкой.

Спереди красуется двойная камера для селфи и датчики. Они понимают, когда пользователь смотрит на дисплей и не позволяют ему тухнуть. Камеру можно замаскировать с помощью тёмных обоев, которые будут отлично сливаться в монолит.

Смартфон понимает жесты в воздухе. Так, нехитрым способом можно управлять лентой в Инстаграм или пролистывать какой-либо текст. Однако делается это весьма медленно и не с первого раза телефон поймёт верное действие. Фишка прикольная, реализация сырая.

Разблокировать P40 Pro можно любым удобным способом. В самой камере спрятаны датчики для разблокировки, которые с помощью алгоритмов отличают лицо владельца устройства от постороннего и практически всегда срабатывают без ошибок, даже в темноте. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей и работает молниеносно. Также в наличии функция Always On дисплея для часов, уведомлений, даты и т.д.

Физические кнопки расположены только на правой боковой грани: качельки громкости и кнопка разблокировки.

Внизу порт для подзарядки Type-C, лоток для двух SIM-карт и динамик. По непонятным причинам, Huawei P40 Pro цена которого около 65 тысяч рублей, не обладает стереодинамиками, хотя смартфоны аналогичного класса и со схожим ценником ими давно оснащаются. Достаточно взглянуть на все айфоны начиная с iPhone 7. Если уж Huawei тягается с Apple и Samsung, то функционал тоже должен быть соответствующий.

Общий вес смартфона составляет 210 грамм. Он спокойно войдёт в карман из-за вытянутого корпуса, но оттянет его точно. Носить аппарат можно без чехла, он достаточно уверенно лежит в руке и не скользит.

Leica выручает

Максимально яркие и четкие снимки можно получить даже в ночное время, без дополнительных источников освещения. Главный модуль на 50 Мп, второй модуль широкоугольный с матрицей 40 Мп. Третий – 12 Мп, четвертый – с функцией 3D. Фотографии четко передают до мельчайших деталей. При увеличении качество картинки не снижается.

Особой фишкой аппарата является 50-кратный зум. К примеру, на снимках, сделанных с последнего ряда на концерте, можно рассмотреть даже струны инструментов и складки на платье певицы. При желании таким способом можно шпионить даже за кем-то. Ну, а внизу несколько фотографий, которые сделаны с зумом и без.





Съёмка с 50 кратным зумом





Ещё одна съёмка с 50 кратным зумом

Все снимки в паре с программной обработкой аппарата, получаются практически идеальными. Нет никаких шумов, картинка качественная и может сделать любой снимок профессионального качества. Претензий к камере нет вообще.









Обычные фотографии

Так как сайт режет качество для быстрой загрузки у пользователя, то можно просмотреть оригинальные снимки тут.

Видео, снятое на Huawei P40 Pro, также отличается высокой четкостью и натуральностью. Разрешение роликов – 4К с возможностью использовать “ширик”, но вот при приближении и ночной съёмке, запись получается не особого качества.

Фронтальная камера в 32 Мп способна создавать красивые селфи, с четкими контурами и цветопередачей. Кроме того, смартфон распознает позы, делает несколько снимков и сам предлагает пару наиболее удачных.

Производительность

Современный процессор Kirin 990 5G и 8 Гб оперативной памяти выдают плавную работу. Есть возможность расширить хранилище, добавив карту памяти NM, вместо второй SIM-карты. Купить NM карту можно на AliExpress от 2 тысяч рублей за 64 ГБ.

На Huawei P40 Pro можно использовать любые современные игровые приложения. Высокое качество картинки и плавная графика обеспечивают комфортное воспроизведение. Даже при продолжительном активном использовании смартфон не перегревается, благодаря современной системе охлаждения.

Батарейка

Емкость аккумулятора в 4200 мАч в сочетании с алгоритмами обеспечивает длительное время работы без подзарядки. При непрерывном использовании, например, при просмотре видео, полного заряда хватит более, чем на 8 часов, а слушать музыку можно около 10 часов. В обычном режиме, без особых нагрузок, смартфон может проработать до трёх дней.

Разряженная батарея не способна омрачить настроение. Поскольку с использованием функции быстрой зарядки долго находиться без телефона не придется. Аккумулятор будет полным через 15-20 минут. К примеру, у вас одна чашка кофе, у смартфона — полный заряд.

Полная защита

Корпус Huawei P40 Pro имеет функцию защиты от влаги и пыли. При необходимости можно пользоваться телефоном даже под дождем, не опасаясь, что он испортится. Надежный металлический корпус типа монолок, устойчив при любых механических воздействиях.

Без Google сложно, но можно

Без приложений Google жить можно, однако это не так легко, как могло показаться изначально. Хотя Huawei всячески пытается пополнять свой фирменный магазин AppGallery.

В смартфоне нет привычного Google Play, а значит все свои приложения придётся скачивать в виде APK со сторонних сайтов. Кроме того, отсутствие сервисов вредит самим приложениям. Например, Telegram не может открыть карту, потому что бесконечно предлагает установить Google Maps. Про вызов такси через Ситимобил или Uber можно вообще забыть — приложения отказываются показывать карту. Также, если вы привыкли пользоваться Google Chrome, то придётся напрягаться чтобы его установить, но даже после установки войти в свою учётку не получится.

WhatsApp не делает резервные копии в Google Диск, а для установки Instagram и Facebook придется плясать танцы с бубном.

Дополнительной проблемой становится банкинг. Я клиент Тинькофф Банка и при заходе в приложение обнаруживается, что в нём нет чата. Чтобы связаться с поддержкой нужно будет звонить.

Ну и для любителей стриминговой музыки станет болью отсутствие Apple Music и Boom. В наличии только Spotify и Яндекс Музыка.

Для оплаты по NFC используется приложение “Кошелёк”, которое может подвести в любой момент. То чудесным образом приложению понадобится интернет, чтобы карту загрузить, то оно просто откажется работать на кассе. Поэтому готовьтесь таскать с собой физическую карту.

В общем, если вы активный пользователей приложений на Android, то над приобретением Huawei P40 Pro стоит сто раз подумать. Иначе — сплошная боль.

Итого

Huawei P40 Pro — флагманский смартфон с топовой камерой от Leica и мощной “начинкой”. Отсутствие стереодинамиков можно легко простить, а про сервисы Google так не скажешь. Их замена и работа сильно утяжеляет жизнь. Одно дело, если после покупки их нужно было только поставить. Другое дело, когда их ставишь, а они коряво работают.

Но несмотря на это, камера Huawei P40 Pro уверенно занимает лидирующие позиции, а именно в этом и есть особенность серии P. Поэтому, если нужна отличная камера в смартфоне и отсутствие сервисов от Google никак не волнует, то можно смело брать.

Плюсы Высокое качество фото

Защита от погружений в воду

Высокая производительность

Дизайн Минусы Высокая цена

Отсутствие стереодинамиков

Плохое качество видео ночью

Нет поддержки сервисов Google

Отсутствие многих приложений и ограниченный в них функционал