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В сети появилось фото чехлов для всей линейки iPhone 17

С подтверждением нового дизайна камер и MagSafe.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 12:27

Инсайдер Majin Bu поделился снимком чехлов для будущих моделей iPhone 17, включая базовую версию, Air, Pro и Pro Max. Судя по аксессуарам, изменения в дизайне коснулись не только камер, но и фирменной зарядки MagSafe.

Чехлы для всех моделей, кроме обычного iPhone 17, получили новый вариант оформления MagSafe с открытым кольцом. Такой ход, по словам источника, подчёркивает новое расположение логотипа Apple на корпусе, смещённого ниже из-за переработанного модуля камеры.

Особое внимание привлекают чехлы для iPhone 17 Pro и Pro Max: у них крупное отверстие под горизонтальный блок камер. Судя по фото, производители чехлов предложат как варианты с полностью закрытым выступом, так и с полностью открытым, что подтверждает слухи о более выраженном модуле камеры в старших моделях.

Что касается iPhone 17 Air, чехол также выполнен под горизонтальный выступ, но гораздо меньших размеров. Причина кроется в отказе от двойной камеры. Устройство получит только один объектив и вспышку, а сама конструкция будет самой тонкой среди всех моделей в линейке iPhone 17.

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Источник:
Majinbuofficial
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