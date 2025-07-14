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Samsung работает над умными серьгами и ожерельями

Компания расширяет линейку носимых устройств.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 12:40

В арсенале Samsung может появиться новое направление в виде умных украшений, включая серьги и ожерелья. Об этом рассказал главный операционный директор мобильного подразделения Вон-Джун Чой. По его словам, цель аксессуаров стать не заменой смартфонов, а его «интуитивным» продолжением.

Компания активно изучает форматы, которые не перегружают внешний облик и при этом удобны для повседневного ношения. На фоне развития AI-сервисов вроде ChatGPT и Gemini, идея компактных, но умных устройств выглядит всё более актуальной.

Samsung Ring

«Мы считаем, что носимое устройство — это не то, что держат в руках. Это может быть очки, серьги, кольца или ожерелье», — пояснил Чой. Он добавил, что смарт-очки тоже находятся в разработке, но они не всем подходят из-за визуального вмешательства в образ.

Samsung уже не раз тестировала экспериментальные технологии, которые так и не дошли до потребителя. Поэтому появление умных украшений в продаже пока под вопросом. Однако, как отметил топ-менеджер, даже в случае релиза они будут выполнять вспомогательную роль подобно Galaxy Watch.

Friend

Интерес к направлению не случаен: в 2024 году стартап Friend представил AI-ожерелье-помощника, но его коммерческий запуск откладывался и теперь намечен на III квартал 2025 года. Samsung, судя по всему, намерена предложить свою интерпретацию идеи с опорой на уже существующую экосистему и инфраструктуру.

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Источник:
CNN
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