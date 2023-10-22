Обзор робота-пылесоса HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

Если вы думали, что HONOR выпускает только смартфоны, наушники и ноутбуки, то спешу развеять этот стереотип. Производитель делает роботы-пылесосы и работают они очень даже хорошо.

Сегодняшний герой обзора HONOR CHOICE Robot Cleaner R2, который сможет убрать дом в назначенное время, полы помыть и даже отчитаться о проделанной работе. При этом ценник весьма демократичный и доступен для покупки в России. Что ещё интересного можно найти в нём? Давайте разберемся подробнее.

Технические характеристики HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

Модель: HONOR CHOICE Robot Cleaner R2

Мощность всасывания: 2700 Па

Резервуар для отходов: 400 мл

Система фильтрации: HEPA

Уровень шума: 65 дБ

Тип уборки: сухая/влажная

Турбощётка: есть

Батарея: 3200 мАч, до 120 минут работы

Время зарядки: 360 минут

Датчики: лидар, лазерный датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты

Управление: фирменное приложение

Цена на момент обзора: 20 800 рублей

Комплект поставки

Робот-пылесос HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 поставляется в стандартной для его габаритов коробке белого цвета.

Внутри находятся:

Робот-пылесос

Зарядная база

Запасная щетка

Щеточка для чистки

Инструкция

Интересно, что Honor Choice выпускается в двух версиях – базовый Robot Cleaner R2 и Robot Cleaner R2 Plus со станцией для самоочистки. Несмотря на это, обе модели идентичны в техническом плане и никак “не урезаны” в мощностях.

Внешний вид

Как и многие другие модели пылесосов, HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 особо никак не отличается своим внешним видом от других представителей. Качественный белый пластик, различные датчики по всему корпусу и лидар на вершине корпуса.

На верхней панели устройства находятся две кнопки, каждая из которых выполняет свою важную функцию: первая управляет включением и выключением пылесоса, а вторая обеспечивает его возвращение на базу.

Спереди расположены три датчика, которые не только обеспечивают его безопасное перемещение, но и создают детальную карту помещения. Благодаря датчикам, пылесос легко определяет препятствия, высоту, избегает столкновений с мебелью и обходит все углы комнаты, осуществляя тщательную уборку. Встроенным лидар работает на скорости 1800 оборотов/сек и может обнаруживать новые препятствия на расстоянии до 8 метров.

На задней стороне корпуса находится быстросъемный резервуар для воды с HEPA-фильтром. Фильтр HEPA, обеспечивающий чистоту воздуха, особенно важен для аллергиков. Однако, перед чисткой самого резервуара под водой, необходимо извлечь фильтр, так как контакт с водой может испортить его.

Салфетка для влажной уборки прикреплена к нижней части корпуса. Важно помнить, что регулярная стирка салфетки с использованием специальных микрофибровых средств поддержит её долгий срок службы и эффективность влажной уборки. Обычным мылом её промывать нельзя.

Как Robot Cleaner R2 в работе?

Пылесос обладает способностью распознавать тип поверхности, на которой он находится. Например, при перемещении на ковер, он автоматически повышает мощность всасывания до максимальной. К тому же, благодаря его крупным колесам, смена типа напольного покрытия или появление проводов на его пути не представляют никаких проблем. Более того, высоту до двух сантиметров он преодолевает спокойно.

С запасом времени на процесс уборки от аккумулятора HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 справляется на отлично. Неважно, в какой режим вы поставите его работу, обещанные 100 минут автономной работы всегда оставляют 20-30% заряда в запасе.

Эффективная уборка помещения площадью 80 квадратных метров – это то, на что робот готов в полной мере. Однако, если у вас более просторное жилище, вряд ли удастся обойтись без подзарядки, так как объем работы может оказаться слишком большим для одной зарядки.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 предлагает не только физическую уборку, но и интеллектуальное взаимодействие. С помощью мобильного приложения Robot Sweeper, можно контролировать пылесос и настраивать его работу в соответствии с потребностями. Карты помещения, созданные роботом, помогут определить приоритетные зоны уборки или запретить доступ к нежелательным местам.

Функционал приложения Robot Sweeper:

настройка мощности работы и расход воды

создание расписания уборки

выбор области уборки и её регулярность

ручное управление пылесосом

проверка износа «расходников»

просмотр истории уборки

включение в роботе сигнала для его обнаружения

Голосовое управление отсутствует, однако, робот проявляет свою способность к коммуникации. Он оборудован встроенным динамиком и запасом предварительно записанных фраз на русском языке. Например, он может уведомлять о начале процесса уборки или предложить заправить бак с водой. К тому же, в случае возникновения затруднений на своем пути, робот даже попросит о помощи.

Итого

В первую очередь HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 обладает всем базовым функционалом для качественной уборки: лидар, влажная уборка, множество датчиков и понятным приложением с богатым функционал. Но, что особенно привлекательно, так это его доступная цена.

Отличное сочетание функциональности, удобства и экономии, делает его одним из лучших выборов в своей категории.

valentin Плюсы Лидар

Доступная цена

Качественный корпус

Понятное приложение

Русифицированные голосовые уведомления Недостатки Только одна щетка для сухой уборки

Станция без возможности заменить блок питания