Обзор HONOR 50: окей, Google!

Бывшая дочерняя компания Huawei представляет HONOR 50, смартфон в верхней части среднего диапазона. Несмотря на свою независимость, он имеет поразительное сходство с Huawei Nova 9. Вариант с эпитетом Lite завершает новую линейку. Хорошие новости: покупатели могут рассчитывать на приложения Google в новом смартфоне HONOR. Поскольку HONOR больше не является частью Huawei, запрет в США больше не затрагивает компанию.

Технические характеристики

Модель: HONOR 50

Габариты (ВxШxТ): 159.96×73.76×7.78 мм, 175 г

Дисплей: 6.57″ (2340×1080), OLED, 120 Гц

Количество SIM-карт: 2

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Камера основная: 108 МП F/1.90, широкоугольная 8 МП F/2.20, портретная 2 МП F/2.40, макро 2 МП F/2.40

Камера фронтальная: 32 Мп

Память: 8 ГБ оперативной, 256 постоянной

Батарея: 4300 мАч, быстрая зарядка 66 Вт

ОС: Android 11 с сервисами Google

Связь: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, 5G, QZSS

Защита от воды: нет

Сканер: распознавание по лицу, встроен в дисплей

Стоимость: от 34 990 рублей

Комплектация

Поставляет HONOR 50 в упаковке белого цвета. Внутри документация, адаптер питания для быстрой зарядки на 66 Вт, проводные наушники (сегодня это редкость), зарядный кабель Type-C, силиконовый защитный чехол и сам смартфон.

Дизайн

С первого взгляда HONOR 50 производит очень элегантное и шикарное впечатление. Наиболее яркой особенностью является изогнутый дисплей с закруглёнными сторонами. В то время как производители многих смартфонов 2021 года используют максимум 2,5D — то есть края, которые лишь слегка изогнуты по внешнему краю. Здесь кривизна более выражена. Это создаёт впечатление, что OLED-экран на самом деле не имеет края по бокам. Большое визуальное сходство с Nova 9 от Huawei поражает. Оба телефона практически идентичны в каждой детали, будь то размеры, изогнутый дисплей или дизайн камеры.

Камера на задней панели также поражает и привлекает внимание. Четыре объектива, включая светодиодную вспышку, размещены в двух круглых возвышениях.

Основной объектив полностью заполняет один из них, остальные объективы и светодиодная вспышка расположены во втором круге под ним. По словам представителей, HONOR, это дань уважения внешнему виду ранних смартфонов с двумя объективами. К счастью, камера выступает не слишком сильно, поэтому она не мешает тактильным ощущениям.

Качество изготовления безупречно. Заметных зазоров нет, а нажатие на кнопку питания и клавиши регулировки громкости твёрдое и уверенное. Датчик отпечатков пальцев встроен в дисплей. Однако задняя панель телефона сделана только из пластика, стекло или алюминий подкрепили бы высококлассное визуальное впечатление.

Размеры составляют 160 x 73 x 7,8 миллиметров. Это делает HONOR 50 таким же тонким, как Apple iPhone 13, и одним из средних представителей своего рода. Относительно тонкий корпус и небольшой вес в 175 грамм усиливают впечатление филигранности мобильного телефона. Что касается размеров, то они в основном такие же, как у Realme 8 Pro, и немного меньше, чем у Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Дисплей

HONOR проделал хорошую работу с экраном. Сильно изогнутый OLED-дисплей имеет диагональ 6,57 дюйма с разрешением 2340 x 1080 пикселей. Соотношение сторон 20:9 очень вытянутое. Высокая частота обновления 120 герц обеспечивает плавное воспроизведение в играх, видео или при пролистывании меню. Частота дискретизации составляет 300 герц.

Благодаря изгибу по бокам экран HONOR 50 производит впечатление почти безграничного дисплея. Однако к этому тоже нужно привыкнуть, поскольку части изображения слегка искажаются на изогнутой поверхности. Кроме того, технология OLED обеспечивает превосходное качество изображения, которое оставляет позади большинство представителей с ЖК-дисплеями. Это проявляется в ярко выраженной насыщенности и сильных контрастах с отличными уровнями чёрного. Цвета яркие, но естественные. Стабильность угла обзора превосходна под любым углом, а детали на OLED-экране хорошо видны даже при наклоне.

Кроме того, OLED-дисплей отличается яркостью. В ручном режиме достигается почти 500 кд/м, а в ярких условиях автоматика поднимает это значение до более чем 680 кд/м. Благодаря высокой яркости дисплей легко читается при солнечном свете, даже воспроизведение видео доставляет удовольствие.

Камера

В HONOR 50 используется камера с четырьмя объективами и ещё один объектив на передней панели. Основная камера предлагает 108 мегапикселей с апертурой f/1.9. Кроме того, в корпусе находится сверхширокоугольный объектив с разрешением 8 мегапикселей, а также макрообъектив и объектив для определения глубины резкости с разрешением 2 мегапикселя каждый.

Основная камера использует пиксельный биннинг для объединения девяти пикселей в один, так что снимки соответствуют размеру 12-мегапиксельной камеры. При дневном свете камера делает достойные снимки, но детализация изображения могла бы быть более насыщенной. Однако насыщенность и контрастность ярко выражены, а цвета кажутся сильными и яркими. Видно, что это устройство среднего класса. Он не дотягивает до качества фотографий OnePlus 9 или Xiaomi Mi 11.

В темноте глубина детализации быстро уменьшается. Дополнительный ночной режим успешно осветляет снимки, но при этом появляется много шума изображения.

Сверхширокоугольная камера разочаровывает. Меньшее количество мегапикселей заметно в объективе. Фотографии выглядят размытыми и лишены деталей. Кроме того, представление цветов сильно отклоняется от основной камеры и поэтому выглядит неестественно.

Макрообъектив – приятная диковинка, которая, вероятно, редко используется. Несмотря на низкое разрешение, с его помощью можно делать неплохие крупные планы, но нельзя подходить слишком близко к объекту, иначе снимок получится размытым. Четвёртый объектив используется для создания глубины резкости. Она надёжно выполняет свою работу и создаёт художественные снимки с намеренным размытием заднего плана.

Однако выбор формата изображения ограничен. По умолчанию телефон снимает в формате 4:3, кроме того, возможны только квадратные снимки и фотографии в полноэкранном режиме 20:9. Фотографии в предпочитаемом нами формате 16:9 невозможны.

Передняя камера производит сильное впечатление. Изображения чёткие и выглядят реалистично с выраженной насыщенностью и точностью цветопередачи. Портретный режим по желанию создаёт эффект боке для фона или «украшает» лицо с помощью мягкого фокуса на нескольких свободно выбираемых уровнях.

Производительность

Что касается процессора, то Qualcomm Snapdragon 778G обеспечивает HONOR 50 достаточной мощностью. Окта-ядерный процессор опирается на четыре ядра ARM Cortex-A78 и Cortex-A55. Adreno 642L поддерживает систему при рендеринге графики. 5G также присутствует в системе-на-чипе (SoC).

Более дешевая версия имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В топовой версии, используется 8 ГБ оперативной памяти и щедрый объем 256 ГБ. Однако их также можно рекомендовать, поскольку не предусмотрено расширение с помощью карты micro SD. По крайней мере, использование двойной SIM-карты возможно.

Мобильный телефон также способен работать в режиме 5G. Для подключения к беспроводной локальной сети он уже поддерживает Wi-Fi 6. Bluetooth обновлён до версии 5.2, включая aptX HD.

Время автономной работы

Тонкий и лёгкий корпус HONOR 50 имеет небольшой недостаток: в нем установлен аккумулятор ёмкостью всего 4300 мАч. Для многих телефонов среднего класса аккумуляторы ёмкостью 5000 мАч стали стандартом.

В тесте батареи, устройство достигло уровня заряда менее 20 процентов спустя чуть более 9 часов работы. Это примерно такой же показатель, как у Oppo Find X3 Neo и находится лишь в нижней трети по сравнению с другими устройствами. Для сравнения, Samsung Galaxy A52 может проработать более 13 часов — но при частоте 90 герц.

С другой стороны, очень радует быстрая зарядка HONOR 50. Блок питания имеет впечатляющую мощность 66 Вт и наполняет устройство энергией менее чем за час. Однако всё это не работает в беспроводном режиме.

Окончательный вердикт

HONOR 50 очень шикарный, тонкий и приятно лёгкий. Изогнутый OLED-дисплей с частотой 120 герц радует во всём. Смартфон также работает на удивление быстро и стабильно.



Камера делает хорошие снимки при дневном свете с помощью основного объектива и предлагает интересные функции для видеосъёмки. Однако ультраширокоугольная камера, в частности, разочаровывает. Вместо макрообъектива лучше было бы использовать телеобъектив. Сейчас его стоимость на кажется такой высокой на фоне других аппаратов. Батарея не такая мощная, как хотелось, но на этот пункт закроем глаза.

Плюсы Симпатичный

Дисплей OLED 120 Гц

Хорошая камера при дневном свете

Поддержка быстрой зарядки на 66 Вт Минусы Маркий корпус

Слабая ночная съёмка

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