Обзор Divoom Beetles-fm II: винтажная Bluetooth-колонка с FM-радио

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В последние годы рынок портативных колонок претерпел значительные изменения. Теперь производители не обязаны создавать громоздкие устройства ради качества звука, а новые технологии позволяют разрабатывать продукты с более глубоким функционалом.

В этот раз на обзоре портативная колонка Divoom Beetles-fm II – устройство, которое привлекает внимание своими возможностями и необычным внешним видом. Ниже расскажу о других интересных особенностях беспроводной колонки Divoom в ретро стиле.

Характеристики Divoom Beetles-fm II

Динамик: 33 мм

Выходная мощность: 4,5 Вт

Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц

Диапазон действия: около 10 м

Аккумулятор: 1000 мАч

Автономность: до 10 часов

Микрофон: есть

Связь: Bluetooth 5.1

Поддержка microSD: есть, до 32 ГБ

Габариты: 64х48х35 мм, 103 г

Цена на момент обзора: 4 299 рублей

Комплектация

Поставляется колонка в компактном зелёном пакете и сопровождается стильным футляром из поликарбоната для хранения и переноски.

Что в комплекте?

Колонка Beetles-fm II

Футляр для хранения

Ремешок для переноски

Плетёный кабель USB-C для зарядки

Руководство пользователя

Ретро внешность

Первое, что бросается в глаза, когда открываешь футляр Beetles-fm II, это винтажный внешний вид колонки. Она выполнена в ретро-стиле, придающем ей обаяние старинного радиоприемника, а компактные размеры (64х48х35 мм) и легкий вес (всего 103 г) делают её максимально мобильной.

Корпус крепкий, сделан из качественного пластика и главное, что нет никаких люфтов и поскрипываний.

Вероятно, единственный элемент, который слегка выбивается из общей концепции – кнопка включения. Она выглядит достаточно современно, но при этом абсолютно не приковывает взгляд.

На лицевой стороне корпуса колонки расположился большой динамик, кольцеобразный индикатор частот, вращающаяся ручка для прокручивания радиоволн, кнопка паузы с левой стороны и световой индикатор с правой, а также две кнопки переключения с обеих сторон от излучателя.

На левой грани находится кнопка включения/выключения устройства, которая также выполняет функцию переключения режимов: с колонки на радио и на режим прослушивания с SD-карты. Также на левой стороне предусмотрено колесико для регулирования громкости с «трещоткой» для большей тактильной чувствительности.

На правой – порт для зарядки USB-C, слот для установки карты памяти microSD, крепление для ремешка и микрофон.

Для переключения треков в режиме колонки используются физические кнопки. Они находятся прямо над динамиками, имея форму кнопок-фонариков.

Задняя сторона колонки прорезиненная, что обеспечивает ей устойчивость на любой поверхности.

Каждый, кто впервые увидел эту колонку, проявлял интерес и удивление, узнавая, что это за устройство, а когда начинали слушать, еще больше удивлялись. Некоторые даже захотели приобрести её не из-за качества звука, а просто как элемент интерьера, чтобы поставить на полку для декора.

Что по звуку?

Удивительно, но встроенный динамик 33 мм и выходная мощность 4,5 Вт, обеспечивают громкий качественный звук. Несмотря на свой миниатюрный внешний вид, динамик достойно справляется с низкими и средними частотами, а также совсем не «режет» верхние.

При первом включении чистый звук действительно удивляет, так как изначально от компактного устройства ожидаешь менее «живой» звук и какие-либо хрипения на максимальной громкости. Тут этого нет, что приятно радует.

Beetles-fm II поддерживает Bluetooth 5.1 с диапазоном действия около 10 метров и совместима со смартфонами, как на Android, так и на iOS. После включения, колонка сразу начинает искать Bluetooth для сопряжения, а повторное нажатие на кнопку включения/выключения, активирует режим радио. Также Beetles-fm II умеет воспроизводить MP3-файлы с карты microSD до 32 ГБ, однако, она не входит в комплект поставки.

Что касается встроенного FM-радио, то оно реализовано отлично, даже если слушать его в помещении, а не на природе. Есть приемники, которые просто отказываются «ловить» радиоволны в некоторых частях помещения, но с Beetles-fm II такого не случалось.

Достаточно интересно реализован выбор радиостанций. Для настройки частотного диапазона необходимо вручную использовать центральную шайбу-крутилку (валкодер), которая при этом оснащена приятной «ламповой» подсветкой.

Еще одной особенностью колонки является наличие встроенного микрофона. Если вы подключите колонку к смартфону, то во время звонка можно общаться прямо через неё. Микрофон качественный, собеседник во время тестирования четко слышал речь и не жаловался на звук.

Таким образом, в маленьком легком корпусе Beetles-fm II скрывается полноценное многофункциональное устройство, которое не уступает своим полноразмерным аналогам, а в чем-то даже превосходит их.

Хватит надолго

Еще одним преимуществом Divoom Beetles-fm II является аккумулятор на 1000 мАч. Несмотря на первый взгляд скромную ёмкость батареи, колонка может беспрерывно работать около 10 часов – впечатляющий показатель, особенно учитывая размеры устройства. Для полной зарядки до 100% требуется всего около 2,5 часов.

В комплекте с колонкой идет качественный кабель Type-C в тканевой оплетке, что обеспечит его долговечное использование.

Итого

Беспроводная колонка Divoom Beetles-fm II – прекрасное сочетание стиля, функциональности и качества звука. Её универсальность, портативность и ретро-дизайн представляют привлекательный выбор для меломанов, ценящих качественный звук и уникальный внешний вид устройства.

Преддверие любого праздника делает Beetles-fm II замечательным подарком для всех – от бабушек и мам до друзей, племянников и остальных. Особенно учитывая доступность двух популярных цветов – зелёного и розового. Кроме того, стоимость колонки адекватна, и то, что она предлагает за эту цену, – настоящее чудо.

Стоит ли приобретать Divoom Beetles-fm II? Без сомнений – да. В первую очередь, это стильное устройство с высококачественным звуком, которое непременно принесет удовольствие.

Divoom Beetles-fm II Ретро-стиль

Отличный звук

Доступная цена

Качественный корпус

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