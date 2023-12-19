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Обзор Divoom Beetles-fm II: винтажная Bluetooth-колонка с FM-радио

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В последние годы рынок портативных колонок претерпел значительные изменения. Теперь производители не обязаны создавать громоздкие устройства ради качества звука, а новые технологии позволяют разрабатывать продукты с более глубоким функционалом.

В этот раз на обзоре портативная колонка Divoom Beetles-fm II – устройство, которое привлекает внимание своими возможностями и необычным внешним видом. Ниже расскажу о других интересных особенностях беспроводной колонки Divoom в ретро стиле.

Обзор Divoom Beetles-fm II

Характеристики Divoom Beetles-fm II

  • Динамик: 33 мм
  • Выходная мощность: 4,5 Вт
  • Частота воспроизведения: 20 Гц – 20 кГц
  • Диапазон действия: около 10 м
  • Аккумулятор: 1000 мАч
  • Автономность: до 10 часов
  • Микрофон: есть
  • Связь: Bluetooth 5.1
  • Поддержка microSD: есть, до 32 ГБ
  • Габариты: 64х48х35 мм, 103 г
  • Цена на момент обзора: 4 299 рублей

Комплектация

Поставляется колонка в компактном зелёном пакете и сопровождается стильным футляром из поликарбоната для хранения и переноски.

Что в комплекте?

  • Колонка Beetles-fm II
  • Футляр для хранения
  • Ремешок для переноски
  • Плетёный кабель USB-C для зарядки
  • Руководство пользователя

Ретро внешность

Первое, что бросается в глаза, когда открываешь футляр Beetles-fm II, это винтажный внешний вид колонки. Она выполнена в ретро-стиле, придающем ей обаяние старинного радиоприемника, а компактные размеры (64х48х35 мм) и легкий вес (всего 103 г) делают её максимально мобильной.

Корпус крепкий, сделан из качественного пластика и главное, что нет никаких люфтов и поскрипываний.

Вероятно, единственный элемент, который слегка выбивается из общей концепции – кнопка включения. Она выглядит достаточно современно, но при этом абсолютно не приковывает взгляд.

Divoom Beetles-fm II

На лицевой стороне корпуса колонки расположился большой динамик, кольцеобразный индикатор частот, вращающаяся ручка для прокручивания радиоволн, кнопка паузы с левой стороны и световой индикатор с правой, а также две кнопки переключения с обеих сторон от излучателя. 

На левой грани находится кнопка включения/выключения устройства, которая также выполняет функцию переключения режимов: с колонки на радио и на режим прослушивания с SD-карты. Также на левой стороне предусмотрено колесико для регулирования громкости с «трещоткой» для большей тактильной чувствительности.

На правой – порт для зарядки USB-C, слот для установки карты памяти microSD, крепление для ремешка и микрофон.

Для переключения треков в режиме колонки используются физические кнопки. Они находятся прямо над динамиками, имея форму кнопок-фонариков.

Задняя сторона колонки прорезиненная, что обеспечивает ей устойчивость на любой поверхности.

Каждый, кто впервые увидел эту колонку, проявлял интерес и удивление, узнавая, что это за устройство, а когда начинали слушать, еще больше удивлялись. Некоторые даже захотели приобрести её не из-за качества звука, а просто как элемент интерьера, чтобы поставить на полку для декора.

Что по звуку?

Удивительно, но встроенный динамик 33 мм и выходная мощность 4,5 Вт, обеспечивают громкий качественный звук. Несмотря на свой миниатюрный внешний вид, динамик достойно справляется с низкими и средними частотами, а также совсем не «режет» верхние.

Divoom Beetles-fm II

При первом включении чистый звук действительно удивляет, так как изначально от компактного устройства ожидаешь менее «живой» звук и какие-либо хрипения на максимальной громкости. Тут этого нет, что приятно радует.

Beetles-fm II поддерживает Bluetooth 5.1 с диапазоном действия около 10 метров и совместима со смартфонами, как на Android, так и на iOS. После включения, колонка сразу начинает искать Bluetooth для сопряжения, а повторное нажатие на кнопку включения/выключения, активирует режим радио. Также Beetles-fm II умеет воспроизводить MP3-файлы с карты microSD до 32 ГБ, однако, она не входит в комплект поставки.

Что касается встроенного FM-радио, то оно реализовано отлично, даже если слушать его в помещении, а не на природе. Есть приемники, которые просто отказываются «ловить» радиоволны в некоторых частях помещения, но с Beetles-fm II такого не случалось.

Достаточно интересно реализован выбор радиостанций. Для настройки частотного диапазона необходимо вручную использовать центральную шайбу-крутилку (валкодер), которая при этом оснащена приятной «ламповой» подсветкой.

Еще одной особенностью колонки является наличие встроенного микрофона. Если вы подключите колонку к смартфону, то во время звонка можно общаться прямо через неё. Микрофон качественный, собеседник во время тестирования четко слышал речь и не жаловался на звук.

Divoom Beetles-fm II

Таким образом, в маленьком легком корпусе Beetles-fm II скрывается полноценное многофункциональное устройство, которое не уступает своим полноразмерным аналогам, а в чем-то даже превосходит их.

Хватит надолго

Еще одним преимуществом Divoom Beetles-fm II является аккумулятор на 1000 мАч. Несмотря на первый взгляд скромную ёмкость батареи, колонка может беспрерывно работать около 10 часов – впечатляющий показатель, особенно учитывая размеры устройства. Для полной зарядки до 100% требуется всего около 2,5 часов.

В комплекте с колонкой идет качественный кабель Type-C в тканевой оплетке, что обеспечит его долговечное использование.

Итого

Беспроводная колонка Divoom Beetles-fm II – прекрасное сочетание стиля, функциональности и качества звука. Её универсальность, портативность и ретро-дизайн представляют привлекательный выбор для меломанов, ценящих качественный звук и уникальный внешний вид устройства.

Divoom Beetles-fm II

Преддверие любого праздника делает Beetles-fm II замечательным подарком для всех – от бабушек и мам до друзей, племянников и остальных. Особенно учитывая доступность двух популярных цветов – зелёного и розового. Кроме того, стоимость колонки адекватна, и то, что она предлагает за эту цену, – настоящее чудо.

Стоит ли приобретать Divoom Beetles-fm II? Без сомнений – да. В первую очередь, это стильное устройство с высококачественным звуком, которое непременно принесет удовольствие.

Divoom Beetles-fm II

  • Ретро-стиль
  • Отличный звук
  • Доступная цена
  • Качественный корпус
  • Подойдёт для подарка
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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