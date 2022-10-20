ZTE представила Axon 40 SE в тонком корпусе и чипсетом Unisoc T618

ZTE выпустила смартфон Axon 40 SE в рамках своей флагманской линейки Axon 40. Однако, по характеристикам новинка оказалась далеко не флагманом.

ZTE Axon 40 SE получил 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и тонкими рамками. Процессором выступает Unisoc T618, емкость аккумулятора — 4500 мАч + поддержка 22-ваттной зарядки.

У основной камеры датчик на 50 Мп, у фронтальной — 8 Мп.

Стоимость Axon 40 SE с 4 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти составляет $300.

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