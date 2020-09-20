Появились качественные рендеры Xiaomi Mi 10T Pro

В сети появились качественные рендеры смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Первоначально они «засветились» в утечках, а уже затем ненадолго появились в испанском Amazon. Сообщается, что там показали внешность Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.

А ещё там были опубликованы цены. Судя по утечке, базовая модель будет стоить 550 евро и получит чипсет Snapdragon 865 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Также заявлена 64-мегапиксельная камера.

Про-версия будет использовать ту же систему-на-чипе, но разрешение камеры вырастет до 108 МП, а процессор, вероятно, будет 865 Plus. Цена же будет начинаться со 640 евро конфигурации 8/128 ГБ, версия до 256 ГБ будет дороже 25-35 евро.

Другие спецификации включают в себя ЖК-экран с частотой в 144 Гц, так что сканера отпечатка в дисплее ждать не стоит. Также заявлена поддержка 5G. Ёмкость батареи составит 5000 мА·ч.

Презентация линейки ожидается в самое ближайшее время. Предполагается, что в списке будут модели Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. Вероятно, «лайтовая» версия получит менее мощный процессор. По некоторым данным, это Snapdragon 768G.