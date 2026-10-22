Xiaomi представила флагманский пауэрбанк на 25 000 мАч с выходной мощностью 250 Вт

Сегодня в Китае Xiaomi представила флагманский пауэрбанк Power Bank Pro 25000 250W. Как следует из его названия, этот внешний аккумулятор оснащён батареями ёмкостью 25 000 мАч и способен выдавать суммарно до 250 Вт мощности при подключении нескольких устройств одновременно.

Пауэрбанк оснащён двумя разъёмами USB-C с выходной мощностью до 140 Вт и одним USB-A — до 120 Вт. Сам аккумулятор можно заряжать блоком питания мощностью до 140 Вт, который за 30 минут восполнит заряд на 49%. Ёмкость батареи составляет 97,36 Вт·ч, что укладывается в распространённый лимит в 100 Вт·ч для провоза аккумуляторов в самолётах.

Устройство получило интегрированный выдвижной USB-C кабель длиною 70 см, а также встроенный дисплей для отображения информации: оставшийся заряд, текущая мощность зарядки и разрядки, температура и состояние АКБ.

Кроме этого, повербанк совместим с экосистемой Mi Home (Mijia) через Bluetooth-соединение, что позволяет пользователям в режиме реального времени контролировать процессы зарядки и разрядки, отслеживать точный уровень аккумулятора и дистанционно переключать рабочие режимы. Более того, гаджет поддерживает обновлениям по «воздуху» (OTA), что позволит в будущем получать новые опции, а также заявлена функция «Xiaomi Find My Device» для быстрого поиска устройства в случае его утери.

Габариты пауэрбанк составляют 163,8×58,3×46,2 мм.

В Китае Xiaomi Power Bank Pro 25000 250W уже поступил в продажу по цене 999 юаней (12 132 ₽).