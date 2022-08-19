Ozon запустил аналог Avito

Маркетплейс Ozon запустил собственный сервис объявлений о продаже Б/У товаров. Сайт во многом похож на всеми известный Avito, но с небольшими отличиями.

Размещать товары могут физические лица и продавцы Ozon, который хотят распродать уцененный товар. Объявления публикуются в специальном разделе «Ozon Объявления» бесплатно на 60 дней с возможностью дальнейшего продления. В карточке должны быть реальные фотографии, отражающие состояние и внешний вид товара.

Собственной доставки у сервиса нет. Покупателю нужно самостоятельно договариваться о встрече с продавцом. Пока сервис работает в Ростове-на-Дону, но в будущем планируется расширение географии.

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