Появилось первое изображение смартфона Xiaomi Mi 10T Pro

В сети опубликовали свежий рендер будущего флагмана Xiaomi Mi 10T Pro, который вскоре появится на рынке. Судя по изображению, новинка получит врезанную в экран фронтальную камеру и «прокачанную» основную. Во втором случае обращает на себя внимание большой объектив датчика на 108 МП.

Под сенсором-гигантом виден ещё два модуля и датчик глубины, а также вспышка. Сканера отпечатка на задней панели нет, очевидно, он встроен в экран или в кнопку включения.

Предполагаемые спецификации включают в себя новейший чипсет из серии 700 Snapdragon, а также быструю зарядку Quick Charge 4+. Вероятным кандидатом будет Snapdragon 768G — один из самых мощных в предфлагманской серии.

Как ожидается, выйдет целая серия — Xiaomi Mi10T, Mi10T Pro и Mi10T Lite. Анонсируют новинки в октябре.