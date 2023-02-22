YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева с 1 млн подписчиков и его резервный канал. Оба канала были заблокированы из-за нарушения условий использования платформы, что привело к недоступности всех его видеороликов и запрету доступа к нему.

Однако выпуски «Самых честных новостей» сохранены на других платформах, включая подкасты на «Яндекс Музыке». Артемий Лебедев пока не прокомментировал эту блокировку.

Ранее в августе 2022 года блокировке на YouTube подвергся канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова.