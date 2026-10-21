Наушники Lofi Girl наконец появились в продаже. Их ждали годами
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Наушники Lofi Girl наконец появились в продаже. Их ждали годами

Авторы популярного музыкального стрима воссоздали аксессуар своей героини.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:32
Наушники Lofi Girl наконец появились в продаже. Их ждали годами

Авторы популярного YouTube-канала Lofi Girl представили беспроводные наушники LOFI PRO, повторяющие дизайн гарнитуры анимированной девушки, которая годами учится под расслабляющую музыку в круглосуточных трансляциях.

Главная особенность новинки заключается в магнитных декоративных глазах, которые крепятся к чашкам наушников. Их можно снять, если хочется более привычного внешнего вида. Амбушюры также удерживаются магнитами, поэтому их удобно чистить или заменять.

LOFI PRO получили активное шумоподавление до 30 дБ, режим прозрачности и поддержку одновременного подключения к двум устройствам. Для проводного прослушивания предусмотрен разъём 3,5 мм.

Заявленная автономность составляет до 65 часов без шумоподавления и до 48 часов с ним. Полная зарядка через USB-C занимает около четырёх часов. Вес наушников составляет 420 граммов.

Стоимость LOFI PRO составляет $225 (около 18 500 рублей). Предзаказы открыты до 14 ноября в США, Китае и семи европейских странах. Россия в список официальной доставки не входит.

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