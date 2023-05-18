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В YouTube для ТВ появится непереключаемая 30-секундная реклама

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Вадим Майков сегодня в 15:48

В рамках мероприятия YouTube Brandcast платформа объявила, что в YouTube появится новый формат 30-секундной рекламы. Он будет показываться для ТВ и его нельзя будет переключать.

Обновленный формат будет заменять существующие два рекламных ролика по 15 секунд. По данным компании, 70% показов YouTube Select приходится на телевизоры, что делает эти устройства идеальными для более длительной рекламы.

Также добавятся рекламные баннеры во время приостановки видео. Их можно будет скрывать с помощью кнопки «отклонить».

Когда именно изменения появятся на YouTube пока не сообщается. Чтобы избежать любой рекламы на популярной платформе, нужно подключить подписку YouTube Premium.

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Источник:
The Verge

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