Браузер Brave потроллил YouTube после роста цены на Premium

YouTube повысил стоимость подписок Premium и YouTube Music в США. Индивидуальный тариф YouTube Premium подорожал с 13,99 до 15,99 доллара в месяц.

Семейная подписка теперь стоит 26,99 доллара вместо 22,99 доллара в месяц. Отдельная подписка на YouTube Music тоже выросла в цене и теперь обходится в 11,99 доллара вместо прежних 10,99.

На фоне повышения цен браузер Brave решил публично поддеть YouTube. В соцсетях компания прокомментировала новость короткой фразой: блокировка рекламы в Brave всё ещё стоит ноль долларов.

Подобная реакция выглядит неслучайной. В начале 2026 года часть пользователей уже жаловалась, что YouTube ограничивал фоновое воспроизведение видео в сторонних браузерах без подписки Premium. Тогда среди затронутых решений упоминался и Brave.

В результате очередное подорожание Premium в США быстро превратилось не только в новость о тарифах, но и в новый раунд конфликта между YouTube и браузерами, которые дают пользователям альтернативный способ смотреть видео без рекламы.