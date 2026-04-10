Браузер Brave потроллил YouTube после роста цены на Premium | The GEEK
Новости

Браузер Brave потроллил YouTube после роста цены на Premium

Google впервые с 2023 года повысила стоимость YouTube Premium и YouTube Music в США.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:45
YouTube повысил стоимость подписок Premium и YouTube Music в США. Индивидуальный тариф YouTube Premium подорожал с 13,99 до 15,99 доллара в месяц.

Семейная подписка теперь стоит 26,99 доллара вместо 22,99 доллара в месяц. Отдельная подписка на YouTube Music тоже выросла в цене и теперь обходится в 11,99 доллара вместо прежних 10,99.

На фоне повышения цен браузер Brave решил публично поддеть YouTube. В соцсетях компания прокомментировала новость короткой фразой: блокировка рекламы в Brave всё ещё стоит ноль долларов.

Подобная реакция выглядит неслучайной. В начале 2026 года часть пользователей уже жаловалась, что YouTube ограничивал фоновое воспроизведение видео в сторонних браузерах без подписки Premium. Тогда среди затронутых решений упоминался и Brave.

В результате очередное подорожание Premium в США быстро превратилось не только в новость о тарифах, но и в новый раунд конфликта между YouTube и браузерами, которые дают пользователям альтернативный способ смотреть видео без рекламы.

Обсудить
Читайте также
Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для всех
Brave

Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для всех

Теперь бесплатно и навсегда.
Браузер Brave со встроенным блокировщиком рекламы собрал 100 млн пользователей
Brave

Браузер Brave со встроенным блокировщиком рекламы собрал 100 млн пользователей

Браузер, изначально позиционированный как приватная альтернатива Chrome, вышел на крупнейший рубеж за свою историю.
Браузер Brave устанавливает VPN на компьютеры без согласия пользователя
Brave

Браузер Brave устанавливает VPN на компьютеры без согласия пользователя

Популярный браузер Brave, ориентированный на конфиденциальность и безопасность,...
Россиян не будут штрафовать за рекламу в Telegram и на YouTube до конца 2026 года
Telegram

Россиян не будут штрафовать за рекламу в Telegram и на YouTube до конца 2026 года

В ФАС заявили о введении «переходного режима» для переориентации рынка рекламы.
Ещё по теме
Google обновила Chrome и добавила вертикальные вкладки

Google обновила Chrome и добавила вертикальные вкладки
Стало известно, о чем пользователи Яндекс Браузера спрашивают Алису AI

Стало известно, о чем пользователи Яндекс Браузера спрашивают Алису AI
Вышел Vivaldi 7.9 на iOS и Android с двухуровневыми вкладками

Вышел Vivaldi 7.9 на iOS и Android с двухуровневыми вкладками
Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для iPhone

Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для iPhone
Вышел браузер Vivaldi 7.9: «невидимый» интерфейс и парные вкладками

Вышел браузер Vivaldi 7.9: «невидимый» интерфейс и парные вкладками
Яндекс Браузер добавил чат с нейросетью на всех страницах

Яндекс Браузер добавил чат с нейросетью на всех страницах
Mozilla прекращает поддержку Firefox 115 в Windows 7 и 8

Mozilla прекращает поддержку Firefox 115 в Windows 7 и 8
YouTube лишил браузеры Brave и Vivaldi фонового воспроизведения без Premium

YouTube лишил браузеры Brave и Vivaldi фонового воспроизведения без Premium
«Билайн» начал тестировать доступ к YouTube без VPN

«Билайн» начал тестировать доступ к YouTube без VPN
Браузер Samsung для Windows теперь доступен во всем мире

Браузер Samsung для Windows теперь доступен во всем мире
Google вывезет из России часть своих серверов, ускорявших загрузку YouTube

Google вывезет из России часть своих серверов, ускорявших загрузку YouTube
Алиса AI в Яндекс Браузере научилась отвечать на вопросы по видео и документам

Алиса AI в Яндекс Браузере научилась отвечать на вопросы по видео и документам
Церемония «Оскар» станет эксклюзивом YouTube

Церемония «Оскар» станет эксклюзивом YouTube
Яндекс вернул часы на стартовую страницу Браузера после жалоб пользователей

Яндекс вернул часы на стартовую страницу Браузера после жалоб пользователей
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
Смотреть все обзоры