В YouTube появилась возможность ограничить просмотр Shorts до 0 минут в день

YouTube добавил возможность установить ограничение на просмотр Shorts вплоть до 0 минут в день. Ранее минимальный лимит составлял 15 минут. Фактически это позволяет полностью отключить просмотр коротких видео.

Чтобы активировать ограничение, нужно открыть мобильное приложение YouTube, перейти в «Настройки», затем в раздел «Тайм-менеджмент», выбрать «Дневные ограничения» и в самом низу списка найти пункт «Ограничения для Shorts».

При этом полностью убрать Shorts из YouTube по-прежнему нельзя — короткие видео останутся в ленте, но воспроизводиться не будут.