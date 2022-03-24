YouTube разблокировал архивные каналы советского телевидения

На прошлой недели YouTube заблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». Своё решение они объяснили нарушением внутренних правил видеохостинга. Сами каналы по своему содержанию, являются крупными видеоархивами старых, советских эфиров.

Блокировка вышеупомянутых каналов мгновенно привлекла внимание Роскомнадзора и ведомство потребовало разблокировать каналы. Действия со стороны YouTube могли повлечь на себя блокировку сервиса на территории России.

Спустя 10 дней Google изменила свою позицию и сняла блокировку с каналов «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». Каналы уже доступны для всех пользователей.

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