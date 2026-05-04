Роскомнадзор планирует достичь 92% эффективности блокировки VPN к 2030 году | The GEEK
Новости

Роскомнадзор планирует достичь 92% эффективности блокировки VPN к 2030 году

На развитие системы контроля интернет-трафика планируют выделить около 40 млрд рублей.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:39
Роскомнадзор планирует достичь 92% эффективности блокировки VPN к 2030 году

На сайте Роскомнадзора нашли документ, в котором указаны целевые показатели по ограничению доступа к VPN. На него обратила внимание журналистка Мария Коломыченко.

Речь идёт не о публичном заявлении ведомства, а о документе, связанном с предоставлением субсидии подведомственной структуре Роскомнадзора. В нём описаны ожидаемые результаты работы автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернета.

Один из показателей — достижение 92% среднего уровня эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN за счёт сигнатур к концу 2030 года.

73ksls01e

В документе также указаны другие цели. К 2030 году пропускная способность ТСПУ должна вырасти до 831 Тбит/с, а через систему планируется пропускать до 98% трафика российского сегмента интернета.

На развитие и работу этой инфраструктуры в бюджете предусмотрено около 40 млрд рублей: 20 млрд рублей в 2026 году и ещё 20 млрд рублей суммарно в 2027–2028 годах.

При этом методика расчёта 92% эффективности в документе не раскрывается. Неясно, идёт ли речь о доле заблокированных VPN-сервисов, снижении числа пользователей таких инструментов или другом показателе.

Документ важен тем, что в нём цель по ограничению VPN зафиксирована на уровне конкретного показателя, а не только в виде общих заявлений о борьбе со средствами обхода блокировок.

Обсудить

Главное по теме

Новости В США впервые ограничивают обход возрастной проверки с помощью VPN

VPN не запрещают напрямую, но сайты будут отвечать за доступ пользователей, физически находящихся в штате.
Новости «Ъ»: в Москве могут отключить мобильный интернет на майские праздники Новости Минцифры прорабатывает механизм оплаты за использование VPN

Похожие материалы

Блокировки РБК: российские платформы обяжут помогать Роскомнадзору блокировать VPN

Сайты и приложения будут самостоятельно выявлять новые IP-адреса VPN-сервисов, блокировать их и передавать Роскомнадзору.

 App Store Из российского App Store удалили несколько VPN-клиентов по требованию Роскомнадзора

Очередная чистка и выполнение требований российских властей.

 Блокировки Forbes: система интернет-блокировок в России работает на пределе

РКН теряет эффективность блокировок из-за перегрузки.

 Telegram В Минцифры озвучили официальную причину замедления Telegram

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление противоправных материалов.

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Альбом «Баста/Гуф 2026» установил рекорд по лайкам в Яндекс Музыке iQOO 15T может получить батарею 8000 мАч и камеру на 200 Мп Путин подписал закон об использовании ИИ в предвыборной агитации Heroes of Might and Magic: Olden Era продалась тиражом 500 тысяч копий за три дня Pura 90 Pro стал самым успешным запуском Huawei за последние годы Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры