Роскомнадзор планирует достичь 92% эффективности блокировки VPN к 2030 году

На сайте Роскомнадзора нашли документ, в котором указаны целевые показатели по ограничению доступа к VPN. На него обратила внимание журналистка Мария Коломыченко.

Речь идёт не о публичном заявлении ведомства, а о документе, связанном с предоставлением субсидии подведомственной структуре Роскомнадзора. В нём описаны ожидаемые результаты работы автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернета.

Один из показателей — достижение 92% среднего уровня эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN за счёт сигнатур к концу 2030 года.

В документе также указаны другие цели. К 2030 году пропускная способность ТСПУ должна вырасти до 831 Тбит/с, а через систему планируется пропускать до 98% трафика российского сегмента интернета.

На развитие и работу этой инфраструктуры в бюджете предусмотрено около 40 млрд рублей: 20 млрд рублей в 2026 году и ещё 20 млрд рублей суммарно в 2027–2028 годах.

При этом методика расчёта 92% эффективности в документе не раскрывается. Неясно, идёт ли речь о доле заблокированных VPN-сервисов, снижении числа пользователей таких инструментов или другом показателе.

Документ важен тем, что в нём цель по ограничению VPN зафиксирована на уровне конкретного показателя, а не только в виде общих заявлений о борьбе со средствами обхода блокировок.