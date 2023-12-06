YouTube грозит замедление в России в 2024 году

Санкции в отношении России привели к тому, что Google потеряла возможность поставлять серверное оборудование в страну. В итоге с конца 2022 года в России наблюдается замедление работы YouTube, включая долгую загрузку роликов и проблемы с отображением обложек видео. Однако, по мнению экспертов, ситуация начнет ухудшаться уже в следующем году.

Для качественной доставки контента используется CDN (Content Delivery Network – сеть доставки контента). CDN компании Google под YouTube называется Google Global Cache (GGC). Раньше такой кеширующий сервер от Google получал любой оператор из регионов, но сейчас поставки отсутствует, а имеющееся оборудование выходит из строя. Уменьшение количества таких серверов происходит на фоне роста количества пользователей.

По оценкам, на начало 2022 года в сетях российских операторов было около 700 кеширующих серверов GGC, а к концу 2023 года останется 450 (-35%). Это приводит к снижению скорости загрузки контента и качества видео. Предполагается, что выход из строя серверов GGC особенно сильно отразится на Shorts, которые должны моментально грузиться в хорошем качестве.

Эксперты считают, что первыми пострадают российские регионы. Трафик начнет перекладываться на Москву и Санкт-Петербург, нагружая магистральные сети все больше. Затем, когда и в столицах закончится емкость, будут задействованы международные направления (Европа). В итоге, пользователи будут смотреть ролики на YouTube в низком качестве или доступ к ним будет прерываться, так как данные загружаются издалека.

При этом такая ситуация способствует росту российских сервисов, которые создают свои CDN и могут заместить трафик Google, а также популярности отечественных видеохостингов. Однако, Google предложила российским операторам создать стыки в крупных городах для поддержания доступа к своим сервисам, для отдаленных регионов трафик хотят доставлять из Японии.