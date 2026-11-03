В России запретят курьерам на СИМ-транспорте ездить по тротуарам

Минтранс России завершил работу над проектом поправок ПДД, которые в ближайшее время вынесут на общественное обсуждение. Масштабные изменения правил дорожного движения затронет водителей электросамокатов, электровелосипедов и другого СИМ-транспорта.

Среди основных нововведений:

Запрет для курьеров на езду по тротуарам. Ограничение также затронет владельцев тяжёлых средств индивидуальной мобильности массой более 35 кг;

Допускается в виде исключения выезд на тротуар и в пешеходную зону при отсутствии велосипедных дорожек, но у владельцев тяжелых СИМ массой более 35 кг и курьеров-доставщиков такого права не будет;

Запрет езды вдвоём на электросамокатах;

Владельцам электросамокатов и электровелосипедов мощностью от 250 Вт до 4 кВт потребуется водительское удостоверение категории М;

Детям младше 16 лет разрешат передвигаться на СИМ только за пределами территорий общего пользования;

Власти смогут организовывать специальные парковочные места для электросамокатов, в том числе платные;

Эксплуатацию питбайков на дорогах общего пользования планируют запретить, если транспорт не имеет необходимой регистрации;

При этом обычным пользователям электросамокатов (не курьерам) сохранят возможность передвигаться по тротуарам.

Водители СИМ-транспорта будут подчиняться тем же правилам, что и обычные автомобилисты, в части проверки технического состояния СИМ перед поездкой, остановки по требованию сотрудника полиции, соблюдения запрета езды в состоянии опьянения, оставления места ДТП, обязанности проходить освидетельствование и так далее.

Поправки пока не вступили в силу, окончательный вариант документа должен пройти общественное обсуждение.