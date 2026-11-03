В России запретят курьерам на СИМ-транспорте ездить по тротуарам

Минтранс России завершил работу над проектом поправок ПДД, которые в ближайшее время вынесут на общественное обсуждение. Масштабные изменения правил дорожного движения затронет водителей электросамокатов, электровелосипедов и другого СИМ-транспорта.
Среди основных нововведений:
- Запрет для курьеров на езду по тротуарам. Ограничение также затронет владельцев тяжёлых средств индивидуальной мобильности массой более 35 кг;
- Допускается в виде исключения выезд на тротуар и в пешеходную зону при отсутствии велосипедных дорожек, но у владельцев тяжелых СИМ массой более 35 кг и курьеров-доставщиков такого права не будет;
- Запрет езды вдвоём на электросамокатах;
- Владельцам электросамокатов и электровелосипедов мощностью от 250 Вт до 4 кВт потребуется водительское удостоверение категории М;
- Детям младше 16 лет разрешат передвигаться на СИМ только за пределами территорий общего пользования;
- Власти смогут организовывать специальные парковочные места для электросамокатов, в том числе платные;
- Эксплуатацию питбайков на дорогах общего пользования планируют запретить, если транспорт не имеет необходимой регистрации;
- При этом обычным пользователям электросамокатов (не курьерам) сохранят возможность передвигаться по тротуарам.
Водители СИМ-транспорта будут подчиняться тем же правилам, что и обычные автомобилисты, в части проверки технического состояния СИМ перед поездкой, остановки по требованию сотрудника полиции, соблюдения запрета езды в состоянии опьянения, оставления места ДТП, обязанности проходить освидетельствование и так далее.
Поправки пока не вступили в силу, окончательный вариант документа должен пройти общественное обсуждение.